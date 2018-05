Napi angyali üzenet május 15.: Figyeld a jeleket

Az angyalok üzenetét úgy hallhatod meg, ha elcsendesíted magad néhány percre. Befelé fordulsz, és csak magadra, a lélegzetedre figyelsz. Különös és nagyon finom érzeteken keresztül kapcsolódnak hozzád. Ma számtalan jelet küldenek, mert nagyon fontos üzenetet szeretnének továbbítani neked.

Az angyalok üzenik,

támogatnak, melletted állnak, és szüntelenül kommunikálnak veled. Nem adják fel, hiszen kitartó és szorgos munkájuknak köszönhetően időnként felfigyelsz az angyali jelekre, észreveszed, mit is szeretnének üzenni, tudatni veled. A jelek bizonyítják, a gondolatok, amelyek átfutnak az elméden, nem a képzelet szüleményei, valóban fentről érkeztek, és téged segítenek az utadon előre.

Az angyalok tanácsolják,

vágj bele a neked leginkább szimpatikus holisztikus kezelésbe. Most különösen jótékony lehet a reiki, a prana nadi, a chi kung vagy bármilyen hasonló jellegű energetikai kezelés, amit el tudsz fogadni. A testednek, a lelkednek nagyon jó és hasznos szolgálatot tehetnek. Ha kedved nyílna rá, meg is tanulhatod ezeket a technikákat, ha pedig máris elsajátítottál ilyen módszert, használd magadon és másokon is bátran. Nagyon sikeres leszel ezen a téren. „Tested rendkívüli energiamező, amely pozitívan válaszol a szeretetteljes bánásmódra. Kezed és szíved működésbe lép, hogy gyógyító energiát adhass mindenkinek. Kérd a segítségünket, és mi örömmel állunk a rendelkezésedre.”

Ma különösen fontos lesz, hogy figyeld az angyalok jelzéseit. Számtalan módon jelentkezhetnek, finom érzetekkel, az intuíciódon keresztül, de akár számokkal is üzenhetnek neked. Lépj velük kapcsolatba, és kérd bátran a segítségüket.

Inspiráció: Doreen Virtue – Napi útmutatás