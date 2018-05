Heti horoszkóp: Örömre és bánatra is számíthatsz a héten

A Kos (március 21. – április 20.)

Rugalmasságból vizsgáztatnak a bolygók ezen a héten. Kedden egyszerre lesz újhold és Uránusz-jegyváltás. Mindkettő erősíti a bevételeidet. Másnap bolygód, a Mars átlép a Vízöntőbe, ami váratlanul olyan barátságos megnyilvánulást hoz, ami meglepő és szívmelengető lesz. A hét második felében az anyagiasság helyét átveszi a családon belüli összetartozás érzése. Szombaton a Vénusz, a szépség és szeretet bolygója „vendégségbe” megy hozzád.

A Bika (április 21. – május 20.)

Talán ennél jobban nem is kezdődhetne a hét, hiszen már hétfőn és kedden is szuper fényszögek játszanak a kezedre. Ráadásul a keddi Bika újhold számodra az év legjelentősebb újholdja lesz. Állj meg egy pillanatra, találd ki, miben akarsz vagy miben tudsz megújulni. A jó széria nem ér véget, pénteken is lesz egy szuper fényszög, ami értékes információkat jelez. A hét második felében az érzelmeké lesz a főszerep, hiszen szombaton bolygód, a Vénusz átlép a Rákba, és a testvérekkel való kapcsolatot erősítheti meg.

Az Ikrek (május 21. – június 21.)

Kedveled az újdonságokat, ebből pedig akad bőven ezen a héten. Közülük a legfontosabb a te szempontodból szerdán a Mars jegyváltása, ami inspirálóan hat rád, tele leszel tervekkel és ötletekkel. A Mars sürget és felfokoz, pedig most semmi esetre sem kéne sietned, kapkodnod. Bőven jut idő mindenre. A földdominancia kicsit lelassítja a folyamatokat, mégis hidd el, megéri várni. Szombaton a Vénusz kilép az Ikrekből, mégse gyászolj, inkább élvezd a pünkösdi hosszú hétvége színes forgatagát.

A Rák (június 22. – július 22.)

Fellélegezhetsz ezen a héten, két bolygó – az Uránusz kedden, a Mars szerdán – jegyet vált, ami a nyomasztottságot csökkenti. Mindez pedig kihat a karrieredre és a szerelemre is. Előbbinél a stresszfaktor, utóbbinál a frusztráció enyhül. Érzékeny lelked végre megnyugodhat, kisimulhat. Szombaton hajnalban szuper bolygóháromszög áll össze az égen, ami szerencsét hoz neked. Aznap délután a Vénusz, a szépség és szeretet bolygója belép a Rákba. Szépnek és szerethetőnek érzed újra magad.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 23.)

Számíts rá, két fronton gigantikus változások kezdődnek nálad. Az egyik a hivatásod, ahol keddtől az Uránusz olyan fordulatot mutat féléven belül, ami megváltoztatja a jövőről alkotott elképzelésedet. A másik a szerelem, amelyben szerdától a Mars egyszerre jelent provokációt és vonzalmat. Hogy melyik győz, az tőled is függ. Az mindenesetre máris bizonyos, olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akik nagy hatással lesznek rád. Szombaton a Vénusz belép a titkok területére, és titkos kapcsolatra csábít. Vajon engedsz a kísértésnek?

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

Három kedvenc napod lesz ezen a héten, a hétfő, a kedd és a péntek. Mindhárom napon szuper fényszögek szuper eseményeket tartogatnak neked. További remek hír, hogy a keddi Bika-újhold újításra késztet téged. Érdemes új terveket készítened. Írd le, nehogy elillanjanak. A hét második felében egyre jobban hatalmába kerít a szentimentalizmus, ami fokozott érzelmeket jelent, és amit semmiképpen se szégyellj. A hosszú hétvégén a Hold–Mars-szembenállás szerint vigyázz az egészségedre.

A Mérleg (szeptember 24. – október 22.)

Stresszelhetett, hogy valaki folyton elvárásokat támasztott veled szemben. Ez a nyomás végre szűnni látszik keddtől, amikor az Uránusz jegyet vált. További jó hír, hogy szerdától a Mars is jegyet vált, ami felfokozza a kreativitásodat és életkedvedet. E kettő együtt szó szerint és átvitt értelmében is a fellélegzést szimbolizálja. Szombaton a Vénusz a szépérzékedet erősíti. Most végre ismét csodásan szépnek látod a világot, csupa olyan embert és tárgyat vonzol magad köré, akit vagy amit valóban szépnek látsz.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

Az Uránusz fergeteges és váratlan találkozásokat ígér neked fél éven belül. Kedden ugyanis jegyet vált, és számodra szerelmes reményeket csillant fel. A nyitottságodon és az aktuális párkapcsolati státuszodon múlik, élsz-e a különleges lehetőséggel. Szerdán a Mars is aktivizálja magát, és az otthonodba visz feszültséget, ami családon belüli nézetletérést jelez. Jobb lenne megelőzni a vitákat. Szombaton újra elemedbe kerülsz, amit a Vénusz is megerősít, hogy belép a szelíd Rák jelébe.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

A Pünkösd előtti hét hihetetlen metamorfózist indít el. De ennek a hatását, kézzel fogható eredményét jóval később láthatod csak. Éppen emiatt türelmesnek és kitartónak kell lenned, pedig egyik sem tartozik az erényeid közé. Szóval most meg kell erőltetned magad. Az is biztos, a munkádban hatékonyan haladsz előre, aminek meglesz a pozitív hozadéka. Ám a hétvégén ezekkel ne foglalkozz, inkább keress szórakoztató embereket és programokat. Az sem baj, ha néhány barátot, szomszédot, kollégát te látsz vendégül.

A Bak (december 22. – január 20.)

Az utóbbi hetekben kicsit sem panaszkodhattál, a kedvező konstellációk voltak túlsúlyban. De nem árt még egy szuper hét szuper fényszögekkel, hétfőn, kedden és pénteken szó szerint is rád mosolynak a csillagok. Hab a tortán a keddi újhold, amely megújulásra késztet. El ne mulaszd ezt a remek lehetőséget! A hét második felében a párkapcsolatodra figyelsz a leginkább. Szombaton a Vénusz, a szerelem bolygója belép a szerelem területére, és szerelmet hoz neked. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Előbbi esetben féltékenységre számíthatsz – talán jogosan.

A Vízöntő (január 21. – február 19.)

Az év legváltozatosabb és legmozgalmasabb hete elé nézel. Kedden bolygód, az Uránusz belép a Bikába, és ingatlan- vagy családi ügyekben mutat fordulatot. Szerdán a Mars a Vízöntőbe lép, és turbó fokozatra kapcsol téged. Innentől nem lehet bírni veled. Ezzel nincs is baj egészen addig, amíg nem sürgetsz másokat. Vigyázz, máskülönben konfliktusok és kritikák lavináját indítod el. A hosszú hétvégén a szerelemé a főszerep. Tervezhetsz máris romantikus, mégis aktív programot, amelynek csak a fantáziád szabhat határt.

A Halak (február 20. – március 20.)

Úgy tűnik, keddtől mehetnéked lesz. Az Uránusz jegyváltása meghozza az utazási kedvedet, akkor is, ha várnod kell a hosszú hétvégéig. Addig igyekezz a munkádra fókuszálni. Nem lesz könnyű dolgod, mert folyton elkalandozik a figyelmed. Addig persze megoldod, amíg képes leszel visszaterelni magad az aktuális feladatra. A hét második felében egyre jobban érzed magad a bőrödben. Szombaton a Vénusz belép a Rákba, és te lubickolhatsz a szeretetben, csordultig lesz a szíved szeretettel. Minden rendben, ez a te közeged.