Így gazdagodj meg a csillagjegyed szerint!

Mindenkivel előfordul, hogy zsákutcában találja magát az életében. Egyszer, kétszer vagy sokszor. Olyan munkát végzel, amiről azt gondolod, nemhogy előre, de inkább hátrafelé visz. Ez valószínűleg nem igaz. Lehet, hogy valamilyen különleges készség elsajátítására volt szükség. Talán csak a számlák kifizetéséhez kellett, az is lehet, hogy a lelkedet erősítette adott időszakban, de valószínűleg nem volt teljesen értelmetlen. Mindenesetre, ha valaha olyan helyzetben találtad magad, ahol tudtad, hogy szükséged van a helyes iránymutatásra, akkor nézd meg, mit mond a horoszkópod, milyen munkával ütheted meg a főnyereményt!

Tűz jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas

Szeretik a kreatív munkát, amely lehetővé teszi számukra, hogy kifejezzék magukat. Ezek a csillagjegyek tipikusan olyanok, akik kora reggel felkelnek, és azon morfondíroznak, vajon hogyan tudnak pénzt csinálni, és mindezt úgy, hogy közben jól szórakoznak. És ebben a szerepben tökéletesen el is vannak. A Nyilas változékony, és szeret vándorolni, vagyis a tökéletes munka számára megannyi utazást és változatosságot jelent. Nem valószínű, hogy lehúz 30 évet ugyanannál a cégnél, hacsak az nem kínál sok szabadságot és karrierlehetőséget, méghozzá mindezt változatosan.

Föld jegyek: Bika, Szűz, Bak

Praktikusak és gyakorlatiasak. Karrierjüket tekintve nem rendhagyó, hogy fiatalon betöltenek egy munkakört, és évtizedekkel később ugyanebből a pozícióból vonulnak nyugdíjba. Szeretnek pénzt szerezni, számolni, spórolni, gyűjteni, befektetni, hogy mindig biztonságban és kényelmesen érezhessék magukat. A meggazdagodás elég könnyen megy ezeknek a jegyeknek, de ezzel soha nem kérkednek, sőt. Szeretteiknek mindig segítenek, ha pénzről van szó, soha nem féltik előlük a vagyonukat, szívesen költenek rájuk.

A Bak született kezdeményező, alvás közben is pénzt keres. Jól működik az induló vállalkozásokban és a befektetésekben is. Sokat tesz azért, hogy jó munkája legyen, rengeteget tanul, különböző iskolákba jár, hogy aztán jó munkát végezhessen. Sokszor választja az orvosi vagy ügyvédi hivatást. A Bika szereti a luxust, ezért olyan pályát próbál választani, amellyel ezt megteremtheti és biztosíthatja. Imádja az olyan munkákat, melyeket nem a négy fal között kell végezni, illetve fontos számára az esztétikum, ezért nem áll távol tőle a stylist munka, a kertészkedés vagy a lakberendezés. A Szűz olyan munkát keres elsősorban, amely lehetővé teszi számára, hogy kielégítse az emberiség iránti szeretetét. Ez lehet egy szállodai munka, közszolgálat vagy a tanítás is.

