Ezek a csillagjegyek nem kérnek bocsánatot

A Bika azért sem kér bocsánatot

A Bika előbb ugrik a kútba, mint hogy beismerje, tévedett vagy hibázott bármiben is. Minél inkább ki akarod tőle csikarni a bocsánatkérést, annál inkább ellenáll. Mindenkinél önfejűbb és makacsabb típus. Vitatkozni sem érdemes vele, mert ha más a véleményed, készülj fel, úgyis addig adagolja az érveit, amíg beleunsz, és ki nem mondod, rendben, most is igazad van. Neki pedig ez a mondat, zene füleinek. Annyira a saját igazára koncentrál, hogy meg sem hallja az ellenérveket. Ő az, aki képtelen belehelyezni magát mások álláspontjába és helyzetébe. Nem tehetsz mást, minthogy ezzel a tulajdonságával együtt fogadod el őt.

Az Oroszlán a legbüszkébb

Az Oroszlán minden történetet a saját szemszögéből képes csak látni. Ő a legjobb, a nagyszerű, a tökéletes, a főszereplő és a bajnok, aki a nap hőse címet is mindenkor kiérdemli. Ő még a legvadabb álmaiban sem látja magát rossznak vagy hibásnak. Amikor rezeg a léc, és érzi, hogy valamit talán nem úgy tett, ahogyan a legmegfelelőbb lett volna, még akkor is talál olyan indokot és magyarázatot, amivel fölmentheti magát a bocsánatkérés alól. Azt pedig végképp elfelejti, hogy az övé mellett neked is van egy történeted, ami a te szemszögedből nézve egészen más, mint az övé. Nem tehetsz mást, mint elfogadod őt a büszkeségével együtt. Megéri, mert cserébe a tenyerén hordoz.

A Skorpió nem ismeri a bocsánatot

Ha a Skorpiótól várod a bocsánatkérést, akkor vélhetően éppen mély álomba zuhantál. Ő az, aki egyszerűen nem ismeri ezt a szót. Másoknak sem bocsát meg, de bocsánatot sem kérne soha senkitől. Bármi mást megtenne, amit csak kérsz tőle, de azt, hogy elismerje, valamit rosszul tett, valamiben hibázott, azt soha. Ő a legravaszabb, a legnagyobb stratéga valamennyi csillagjegy között, ezért mindenkor megtalálja a kiutat a legszorítóbb helyzetből is. Még akkor is, amikor az adott helyzet az ő hibájából ered, úgy manipulál, hogy közben észre sem veszed, úgy hozza magát a legkedvezőbb pozícióba, hogy végén – az is lehet – te érzed magad bűnösnek.

A Vízöntő ki nem mondaná, hogy bocs

Ha közeli kapcsolatban állsz a Vízöntővel, vélhetően pontosan tudod, ő az, akiből képtelenség kicsikarni a bocsánatkérést, az elnézést. A legjobb amit tehetsz, hogy humorral fogadod, amikor hibázik vagy olyasmit tesz, amivel megbánthat téged. Furcsának, talán még felháborítónak is hangzik, de nála ez az egyetlen lehetséges út. Azzal, ha kérdőre vonod, megsértődsz vagy visszavágsz, csak magadnak ártasz. Beismerni a hibákat az egyik legnagyobb félelme, ezért abban reménykedik, előbb-utóbb úgyis elül a vihar, a többiek pedig bocsánatkérés nélkül is túllépnek a sérelmen. Ő akkor sem kér bocsánatot, amikor mélyen a lelkében pontosan tudja, mekkorát hibázott.

(via bold sky)