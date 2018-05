Ez az 5 csillagjegy önmagát adja

A Kos nem kertel

A Kos általában a saját világában él, és nem szívesen keveredik a tömeggel. Mivel meglehetősen válogatós, ezért kertelés nélkül kimondja a véleményét. Szereti a saját hangját hallatni, és mereven ragaszkodik a saját igazához is, akkor érzi a legjobban magát, amikor a többiek figyelmesen hallgatják a mondanivalóját. Az ellenvéleményeket szinte meg sem hallja, vagy durván szembeszáll velük. De pontosan ezért ő az egyik legszavahihetőbb csillagjegy, mert meg sem próbál más lenni, mint aki.

A Szűz bírál és kritizál

A Szűz a legkritikusabb csillagjegy valamennyi közül. Ő sem tartja meg magának a véleményét, mindenkor őszintén megmondja, ha valamivel vagy valakivel nem ért egyet. Hajlamos bírálni, de az is igaz, mielőtt bármiről döntene, mindig mindkét oldaláról megvizsgálja a problémát. Ez a tulajdonsága segíti őt, hogy a megfelelő úton haladjon, és pontosan emiatt nem fél szembeszállni másokkal, akik ellenkező álláspont képviselnek. Nyíltan megmondja, mit gondol rólad, ezért is ő a legjobb és legmegbízhatóbb barát. Sosem beszél félre, sosem ferdíti el a tényeket, a hibákat is pontosan látja, és azokat sem hagyja szó nélkül. Nemcsak másokat kritizál, saját magával szemben is nagyon szigorú és következetes.

A Skorpió a legőszintébb

A Skorpió talán a legőszintébb és a legkíméletlenebb csillagjegy. Nagyon ravasz, rendkívül hatékonyan kérdez, ezért gyorsan átlát a hazugságokon. Kifejezetten gyanakvó és bizalmatlan típus, a bizalmába csak feltétlen őszinteséggel, nyitottsággal férkőzhetsz. Amikor úgy érzi és azt látja, nem ítélkezel fölötte, nem akarod őt megváltoztatni, olyannak fogadod el, amilyen, közel enged a lelkéhez, a hűséget, a lojalitását adja neked. Soha ne élj vissza a bizalmával, mert kíméletlenül torolja meg az árulást. Csak ennyit fogadj el, és ő segíteni fog, hogy önmagadból is a legtöbbet, a legjobbat hozhasd ki.

A Nyilas önmagát adja

Ha a Nyilasról azt feltételezted, hogy bátortalan, netán gyáva és félénk, visszafogott típus lenne, nagyobbat nem is tévedhettél volna. Az viszont kétségtelenül igaz, ő nem nyitja meg a szívét mindenkinek és nem mindenkit fogad feltételek nélkül a bizalmába. Mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon is őszinte és eredeti csillagjegy. Önmagát adja minden helyzetben még akkor is, ha kívülről másnak tűnhet. Bátran ellentmond, ha nem ért veled egyet, egyenesen és határozottan kimondja a véleményét, amikor olyasmit teszel, ami szerinte csöppet sem elfogadható.

A Bika mereven ragaszkodik az igazához

A Bika sokkal merészebb típus, mint feltételeznéd rólad. Kifejezetten erőteljes és határozott, amikor a javaslatát kéred valamiben. Olyan természet, aki semmitől és senkitől sem fél, és kicsit sem érdekli, ha a többiek nem támogatják a véleményében. Őszintén megmondja, ha valamiben nem ért egyet veled, vagy valamit rosszul csinálsz az életedben, ezért mellette a személyiséged is kifejezetten gyorsan fejlődhet. Önmagát adja, sosem akar más lenni, mint aki valójában. Egyenes és határozott jellem, viszont meglehetősen makacs, így jobban teszed, ha nem akarsz vitába szállni vele.

(via the minds journal)