Így irányítsd a pénzügyeidet a csillagjegyed szerint – 1. rész

A pénz mindenki számára ügy. Aki félve nézi meg a bankszámláját, attól rettegve, hogy lesz-e elég pénze a rezsi kifizetésére, annak azért. Aki azon morfondírozik, hogy mibe fektesse a megtakarításait, annak pedig azért. Ha úgy érzed, nem tudod, mihez kezdj, ha elveszítetted a fonalat, az asztrológia segíthet.

Mutatjuk, hogy idén mire figyelj oda a csillagjegyed alapján! Íme kétrészes összeállításunk 1. része:

Kos

Nagyon jó, hogy ennyire eltökélt vagy, de vigyázz, nehogy annyira egy célra koncentrálj, hogy közben a többi lehetőség elkerüli a figyelmedet. Május közepe táján a Bika az Uránuszba lép, ami a Kos számára is kedvező környezetet teremt az új vállalkozásokhoz. Figyelj az új lehetőségekre, mert lehet, hogy éppen ma botlasz bele a millió dolláros ötletbe.

Bika

Idén a Szaturnusz a kilencedik házadban van, és ezzel jó lehetőséget teremt arra, hogy saját céget alapíts. Ha van egy jó ötleted, egy világmegváltó terved, idén jött el az idő a megvalósítására. Az Uránusz május közepén lép a jegyedbe, ami egészen biztosan megdobja egy kicsit az anyagi helyzetedet.

Ikrek

Kedves Ikrek, ha tortát sütnél, a csillagok állása lenne rajta a hab. A Jupiter idén a hatodik házadban van, ami azt jelenti, hogy rengeteg izgalmas lehetőség kínálkozik neked idén. Ha szeretnél kipróbálni valami különös vagy átmeneti munkát úgy, hogy közben anyagilag is gyarapodj, ennek most van itt az ideje.

Rák

Az Uránusz már kb. 7 éve van a tízedik házadban, és azóta valószínűleg egy kicsit le is szívta a tartalékaidat. Bár úgy érezheted, a karriered még most is stagnál, júliusban a te jegyedben várható egy napfogyatkozás – akkortájt tartsd még jobban nyitva a szemed, az univerzum értékes lehetőséggel ajándékozhat meg!

Oroszlán

Ég benned az elhivatottság tüze, és idén a főnökeid is felfigyelhetnek a képességeidre. Nem is egy, hanem két napfogyatkozás történik idén a jegyedben, amit egészen biztosan pozitív változásként fogsz megélni. A Szaturnusz a hatodik házadban áll, és ezért lehet, hogy kemény munka vár rád idén, de gondolj arra, hogy ezzel teremted meg a sikeres jövőd alapjait. Ne tántorítsanak el az akadályok, hidd el, hogy jó irányba mennek a dolgok!

Szűz

A Szűznek nem kell oktatás a kemény munkáról, hiszen ő maga az illusztráció az ide vonatkozó lexikoni szócikk mellett. Az év második felében még egy nagyon fontos képességre szert tehetsz. Mivel a Jupiter a harmadik házadba lép, azt veheted észre, hogy kiválóan el tudod adni magadat a környezetednek, és ha megszólalsz, a világ figyelni fog rád. Írj blogot, vagy indíts YouTube csatornát, ahol a munkádról beszélsz.

