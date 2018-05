7 erős jelzés, hogy karmikus kapcsolatban élsz

A karmikus kapcsolatok merőben eltérnek az ikerláng-kapcsolatoktól, ahogyan a lélektársi kapcsolatoktól is. Spirituális értelemben a karmikus kapcsolatok a személyes fejlődésedet segítik. Általuk bölcsebbé, tapasztaltabbá, lelkileg erősebbé válhatsz. Időnként viharosak, nagyon szélsőségesek lehetnek. Vajon te is karmikus párkapcsolatban élsz? Ezekből a jelekből kiderítheted.

1. A karmikus kapcsolatokban a minták ismétlődnek

Amikor egyre-másra bomlanak fel a kapcsolataid, egyikben sem érzed magad boldognak, mindenképpen érdemes megvizsgálnod, vajon milyen problémák vezettek a kudarchoz. Könnyen lehetséges, hasonló mintákat ismételgetsz a kapcsolatokban, például féltékeny, bizonytalan, vagy éppenséggel túlzottan ragaszkodó vagy. A párjaid mindezt nagyon nehezen viselték. A közös mintát a társtípusok mutatják, folyamatosan olyan partner vonzottál magad mellé, aki erősen független és önálló, esetleg nem vállalja fel az érzéseit, a felelősséget. Ez a jel nagyon erős, és mindenképpen a karmádra, a karmikus párkapcsolatokra utal.

2. A karmikus kapcsolatok önzőek

Újabb nagyobb erős jelzés. A karmikus kapcsolatokban a partnerek az esetek többségében ugyanis nem tartják be az egészséges határokat. Ha te is olyan kapcsolatban élsz, amelyben egyikőtök vagy mindketten inkább magatokra, a saját igényeitekre figyeltek, a másik érzéseivel különösebben nem törődtök, előző életekből hozott mintákat követtek. A karma eredményezhet függő, bántalmazó vagy mérgező kapcsolatot is. Az egyik fél nagyon sok energiát fordít a kapcsolatra, a másik mindennek az élvezője.

3. A karmikus kapcsolatok viharosak

A karmikus kapcsolatokban jellemzően nagyon intenzívek az érzelmek. A viharos veszekedéseket óriási kibékülések követik. Nagyon hullámzóak az érzések, ezért a kapcsolat teljességgel kiszámíthatatlan, hol a pokolban, hol a mennyekben érzitek magatokat. A legjobb és a legtöbb, amit tehetsz egy ilyen macska-egér játszmában, hogy felismered és a saját jóléted érdekében mielőbb elengeded a párod.

4. A karmikus kapcsolatok rávilágítanak a sötét oldaladra

A spirituális nézetek szerint minden kapcsolat tükröt mutat, ami a leginkább bosszant a társadban, azt a tulajdonságot valahol magadban is megtalálhatod. A karmikus kapcsolatok azokra a jellemvonásokra világítanak rá, amit a legmélyebbre rejtenél magadban, amivel nagyon nem szeretnél szembenézni. A sötét oldaladat mutatják meg, amiről talán nem is sejted, hogy létezik vagy ami igazán fájdalmas emlékeket, sebeket szakít fel benned. Ez az a részed, amellyel mindenképpen érdemes foglalkoznod, ha pedig szükséges, meggyógyítanod.

5. A karmikus kapcsolatok a félelmeidet hozzák felszínre

A legnagyobb félelmeiddel szembesülhetsz, amikor karmikus a párkapcsolatod. Legyen az a magánytól vagy éppenséggel az elkötelezettségtől, a visszautasítástól, a veszteségtől, a valódi mély érzésektől való félelem, egészen biztosan nem tudod hosszasan rejtegetni magadban, és biztosan szembe kell nézned azokkal. Jusson eszedbe, a karmikus kapcsolatok a fejlődésedről szólnak, a félelem jól mutatja, hol keresd a tanulni valókat.

6. A karmikus társat sors is neked szánta

Legalábbis az ismerkedéskor úgy érezhetted, a sors is egymásnak teremtett titeket. Valójában a születés előtt megterveztétek a találkozást, hogy tanítsátok, segítsétek a másik spirituális fejlődését. Úgy érezheted, a párod nélkül élni sem tudnál, vele együtt érzed magad egésznek, teljesnek. Nagyon nehéz ellenállni a karmikus szerelemnek, felismerni pedig még nehezebbnek tűnhet. A másik felednek érzed őt, aztán, amikor a “a karmikus leckét megtanultad”, ráébredsz, ő csöppet sem olyan tökéletes, mint addig hitted.

7. A karmikus kapcsolat nagyon gyors lehet

Abban az értelemben mindenképpen, hogy gyorsan felismered a karmikus társadat. Nagyon ismerősek az érzések már az első találkozást követően. Talán még fel is merül benned, mintha már találkoztatok volna, mintha ismernéd őt valahonnan. Tökéletesnek látod, érzed őt, a szerelem magától értetődőnek tűnik. Ezek a jellemzők a lélektársi kapcsolatokra is érvényesek lehetnek, a karmikus kapcsolatokban ugyanakkor egy idő után megtörik valami, megszűnik a varázs. Amikor a karmikus feladatokat megoldottátok, a kapcsolat véget érhet. Hosszú éveket tölthettek egymás mellett boldogságban, harmóniában, és az is lehetséges, ugyanilyen békében váltok el egymástól.

