Ilyen színben ragyog az aurád a horoszkóp szerint

A Kos (március 21. – április 20.)

A tüzes és fáradhatatlan Kos aurájának színe fényes, élénkvörös, amely nagyon pontosan írja le a legfőbb jellemvonásait. Ez a szín a szenvedélyt, a szexualitást, az agressziót, a versenyszellemet, az erős akaratot szimbolizálja. Ezek a tulajdonságok pedig mind megtalálhatók a Kos csillagjegyben.

A Bika (április 21. – május 20.)

A természetkedvelő, érzéki Bika aurája milyen más színben is pompázhatna, ha nem az erdők pazarul zöld színében. A zöld a lélek gyógyítóinak színe is. A Bika két lábbal, stabilan áll a földön, erős benne a biztonság iránti vágy. Nem véletlenül kedvelik őt olyan sokan, hiszen a ragyogó zöld színű aura erősen vonzza a többi embert.

Az Ikrek (május 21. – június 21.)

A kíváncsi, érdeklődő és élénk Ikrek különlegesen fényes sárga aurája a legboldogabb, legvidámabb szín valamennyi közül. Úgy ragyog, akár a nap, nem véletlen, hogy optimista, pozitív életszemlélet, játékosság jellemzi őt. A belső gyermekkel való kapcsolatot is a sárga szimbolizálja. Az Ikrek nagyon szereti az életet, tudatosan keresi az örömöket.

A Rák (június 22. – július 22.)

A romantikus és családközpontú Rák aurája rózsaszínben ragyog. Ez a szín a szerelmesek színe is. Ő is szinte folyamatosan szerelmes, nagyon gondoskodó és odaadó partner, a szeretet, a megértés, az empátia különösen fontos a számára. Érzékenységgel fordul mindenki máshoz is.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 23.)

Az Oroszlán nem véletlenül szeret ragyogni, tündökölni. Valójában az ő oroszlánenergiája uralja a világot. Bolygója a Nap, aurája pedig a lemenő napfény bámulatosan izgalmas vöröses narancs színű árnyalata. Ő az, aki egészséges önbizalommal rendelkezik, tudja, mit és hogyan akar az életében elérni, megvalósítani.

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A kifejezetten intelligens és kreatív Szűz aurája a különlegesen szép királykékben ragyog. Ez a szín komolysággal, visszafogottsággal, az élethez való racionális hozzáállással látja el őt. Segíti abban is, hogy a vágyait tisztán és őszintén fejezhesse ki a körülötte élők felé.

A Mérleg (szeptember 24. – október 22.)

A harmóniára és szépségre törekvő Mérleg aurája csodaszép színben pompázik. A kékeszöld vagy türkiz szín a gondoskodásra ösztönzi őt. Figyelmes, segítőkész a környezetében élőkkel, diplomatikus és elfogulatlan minden helyzetben. Könnyedén látja át a vitás helyzeteket, mindenkor a megoldásra, a békére törekszik.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

A sejtelmes és misztikus Skorpió aurájának színe pontosan ilyen. Az indigó megfejthetetlen, mégis nagyon vonzó szín. Ez a különleges színű aura mély érzelmeket, erős intuíciót, bölcsességet, érzékenységet kölcsönöz a csillagjegynek, és abban is segíti, hogy a valóságot, a meztelen igazságot lássa.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

A szabad és tiszta lelkű Nyilas aurája fényes aranysárga színben ragyog. És ő az, aki sosem fél az újdonságtól, sőt kifejezetten elé megy, a kihívások éltetik. Akár egy virág, folyamatosan bontja a szirmait, nyílik meg. Kreatív és nagyon optimista típus, az életerő, a mélyen gyökerező magabiztosság, a kielégíthetetlen kíváncsiság jellemzi őt.

A Bak (december 22. – január 20.)

A határozott és céltudatos Bak valódi stratéga is egyben. Mélyvörös aura jellemzi őt, amelynek köszönheti az erejét, az ellenálló és koncentrálóképességét. Nagyon leleményes, találékony csillagjegy, aki szó szerint megél a jég hátán is. Rettenthetetlen, kitartó és rendkívül szívós típus.

A Vízöntő (január 21. – február 19.)

A Vízöntő a leginkább előrelátó, jövőbe tekintő csillagjegy valamennyi közül. Az sem véletlen, hogy az ő aurája gyógyít a leghatékonyabban. A ragyogó zöld színben pompázó aurával szinte hegyeket képes megmozgatni, bármit elérhet, amit csak szeretne. Ő az a csillagjegy, aki előbb gondol a többiekre, mint saját magára.

A Halak (február 20. – március 20.)

A különleges intuícióval megáldott Halak aurája is nagyon különleges. Violaszínű, mely erős és intenzív érzelmekre és álmodozó típusra utal. Nagyon erős a Halak fantáziája, a képzelőereje. Médiumi tehetséggel rendelkezik, előre megérezheti a jövő történéseit. Művészi vénával áldotta meg a sorsa, különleges víziókat is láthat.

