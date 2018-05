Napi horoszkóp 2018. 05. 13.: Ki az, aki nem ért meg téged?

Megértésre vágysz, közben úgy érzed, a többiek nem értenek meg téged? Tudtad, hogy a többiek csak azt tükrözhetik, ami benned is ott van? Ez pedig azt is jelenti, talán te sem érted meg magad. Ma fordulj önmagad felé megértéssel, és mindenki más is sokkal megértőbb lesz veled.