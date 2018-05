Ezzel a csillagjeggyel házasságot kötsz, aztán elválsz tőle

A Kos (március 21. – április 20.)

A Kos házasságot köt a Rákkal, aztán el is válik tőle. A szexuális vonzalom azonnal és ellenállhatatlanul ébred fel közöttetek. Az sem véletlen, hogy nem vártok hosszasan az esküvővel. Egymást akarjátok és lehetőleg minél gyorsabban. Az első fellángolást, az eleinte izzó szerelmet pontosan ilyen gyors kijózanodás követi, de már össze is házasodtatok, mire mindketten ráébredtek erre. Kiderül, az ágyban sem értitek meg egymást, a veszekedések, a viták szakításhoz, váláshoz vezetnek.

A Bika (április 21. – május 20.)

A Bika kimondja a boldogító igent a Nyilasnak, aztán nem sokkal később elválnak útjaik. A szerelem, a párkapcsolat kezdetén úgy teszel, mintha teljességgel hidegen hagyna párod szabadságvágya, de valójában a lelked mélyén pontosan tudod, hosszú távon nem viseled, hogy megy nélküled is, ha úgy tartja a kedve. Párod a túlzottan rövid pórázt, a túlzottan sok szabályt viseli rosszul, ezért távolodik még erősebben tőled. Ő szabadnak született, te pedig arra, hogy az otthon luxusát élvezd. Sosem kerültök összhangba, mert másra vágytok a párkapcsolatban. Ne lepődj meg, ha ennek a szerelemnek szakítás lesz a vége.

Az Ikrek (május 21. – június 21.)

Az Ikrek összeköti az életét a Halakkal, aztán szépen el is válnak egymástól. Párod valójában túlzottan is érzelmes hozzád, ráadásul úgy érzi, nem szereted őt eléggé. Pedig valójában csak az elvárásaitok különböznek. Eleinte nagyon vonz a társad kreativitása, a művészi vénája, de te olyan típus vagy, aki a pillanatnak szeret élni, társad pedig egyre gyanakvóbbá válik melletted, úgy érzi, becsapod őt, elferdíted az igazságot. Egyikőtök sem elég határozott és stabil ahhoz, hogy kettőtök szerelme hosszú távon kitarthasson. Gyorsan be kell látnotok, jobban teszitek, ha a boldogságot máshol keresitek.

A Rák (június 22. – július 22.)

A Rák boldogan köt házasságot a Bakkal, aztán később pontosan ennyire szomorúan válik el tőle. Óriási szerelemmel indul a kapcsolat, tökéletesen értitek, érzitek egymást fizikailag és lelkileg egyaránt. Aztán, ahogyan szép lassan szétfoszlik a rózsaszínű köd, egyre inkább bosszant a párod túlzott földhöz ragaszkodása és óvatossága. Talán már ekkor megfordul a fejedben, ez a házasság nem a legjobb döntésed volt. Még összeköt a közös érdeklődés, a család, de magad is rájössz, hosszú távon ő túlzottan is távolságtartó, őt pedig a ragaszkodásod zavarja egyre erősebben. A válást ti sem kerülhetitek el.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 23.)

Az Oroszlán oltár elé lép a Szűzzel, aztán végül elválik tőle. Eleinte nagyon ragaszkodsz intelligens és kedves párodhoz. Választottad bátor, feltűnő és magabiztos személyiségedhez látszólag tökéletes illik. Aztán egy idő után nagyon megváltozik közöttetek az addigi összhang. Míg te nagyvonalúan éled az életet, addig párod csöppet sem rejti véka alá az ezzel kapcsolatos véleményét. Míg te szeretnél vezetni a párkapcsolatban, addig ő ki nem állhatja, ha megmondod neki, mit és hogyan tegyen. A mindennapos vitákat, veszekedéseket követően gyorsan a bíróságon találjátok magatokat.

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A Szűz összeházasodik a Kossal, aztán nem sokkal később elválik tőle. Párod magabiztossága, rajongása és bátorsága elbűvöl téged, nagyon könnyen és gyorsan lángol fel közöttetek a szerelem. A gondok ott kezdődnek, hogy párod túlzottan is merész és meggondolatlan hozzád képest. Megbízható, türelmes, szavahihető társra vágysz, őt ezek a tulajdonságok nem mindig jellemzik. Párod gyűlöli, hogy minden tettét elemzed, kritizálod, folyton kifogásolod az ötleteit, mert úgy gondolod, jobban tudod nála, mit kéne tennie. Ugye, meg sem lepődsz, hogy ez kapcsolat szakítással végződik.

A Mérleg (szeptember 24. – október 22.)

A Mérleg összeházasodik a Bakkal, aminek aztán szakítás lesz a vége. Szinte az első pillantásra felébred közöttetek a vonzerő, téged lenyűgöz a párod bámulatos pénzteremtő képessége. Úgy tűnik, tökéletes az összhang, az egyensúly, a harmónia a kapcsolatban. Nem véletlenül mondjátok ki a boldogító igent. Mégis jobban tennétek, ha meg sem próbálnátok együtt, mert nagyon különböző a személyiségetek. Párod folyton dolgozik, alig látod, ő meg úgy érzi, lusta vagy és csak lógatod a lábad. Míg ő inkább otthon töltené az időt, te társaságra, partikra vágysz. Rá kell jönnötök, kicsit sem illetek össze, nem véletlen, hogy ez a szerelem hamar elmúlik.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpió házasságot köt a Nyilassal, majd beadja a válópert. Könnyedén egymásra találtok, hiszen párod nagyon izgalmas személyiség, míg ő téged elképesztően vonzónak talál. Az ágyban is megértitek egymást, úgy érzitek, minden adott a házassághoz. Pedig talán a lelked mélyén pontosan tudod, ő csöppet sem illik hozzád. Mire tudatosodik benned a felismerés, már oltár elé álltatok. Míg te szívesen töltöd otthon az időt, párod képtelen maradni, neki menni kell. Egyre követelőzőbb leszel vele, ő pedig ez az, amit képtelen elviselni. Esküvő helyett inkább néhány titkos randevú és együttlét, ebben a kapcsolatban mindössze ennyi rejlik.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

A Nyilas kimondja a boldogító igent a Ráknak, aztán rájön, mekkora hiba volt. Meglepő, de kettőtök párosítása nagyon is gyakori, vélhetően azért, mert a dráma királynőnek te vagy az álma. A kapcsolatotokban minden föllelhető az óriási és viharos szerelemtől kezdve, a megcsaláson, a csalódáson át, a túlzott ragaszkodásig és folytonos ellenőrzésig. A botrány folyamatos közöttetek, te mennél és ragaszkodnál a szabadságodhoz, ő pedig beléd kapaszkodik ezerrel. Macska-egér játszma ez a szerelem, hol szenvedélyes kibékülések, hol hatalmas veszekedések jellemzik. Jobban teszed, ha inkább nyugodtabb vizekre evezel.

A Bak (december 22. – január 20.)

A Bak összeköti az életét a Halakkal, aztán később szabadulna tőle. Pedig eleinte úgy érzed, az igazira találtál a társad személyében. Szilárd, megbízható és gyakorlatias személyiségedhez látszólag tökéletesen illik a párod ábrándos, romantikus és érzékeny lelke. Mintha csak egy romantikus regényből léptetek volna ki, annyira összeillő párnak tart mindenki benneteket. Aztán hamar kiütköznek az ellentétek, nem értitek egymást, nem találjátok a közös hangot. A válást követően mindenki értetlenül kérdezi, hogyan mehetett tönkre a tökéletes párkapcsolat. Hidd el, sosem volt az.

A Vízöntő (január 21. – február 19.)

A Vízöntő nem köt könnyedén házasságot, az Oroszlánnak mégis kimondja a boldogító igent. A döntést gyorsan meg is bánod. Eleinte úgy érzed, valódi szövetségesre leltél a párod személyében, hiszen mindketten szeretitek a társaságot, karizmatikus és igazi egyéniségek vagytok. Ebben a mámoros állapotban fel sem tűnik, ő mennyire uralkodik fölötted. Míg téged az intellektuális, gondolkodtató dolgok érdekelnek a leginkább, ő képtelen megfogni a pénzt, rajong a menő cuccokért, ráadásul hozzád képest meglehetősen felszínes típus. Valójában megkönnyebbülsz a válást követően, és persze jobban teszed, ha inkább lenyeled, hogy az exed szerint te vagy a hibás mindenért.

A Halak (február 20. – március 20.)

A Halak örömmel mondja ki a boldogító igent a Kosnak, aztán rájön, ezt nagyon nem kellett volna megtennie. Az első időben valósággal rajongtok egymásért, elbűvöl téged, a szex pedig bámulatosan működik közöttetek. Párod céltudatos, határozott, kedves, úgy érzed, pontosan ilyen társra vágytál egész életedben. Inspiráljátok, ösztönzitek a másikat. Aztán gyorsan rájössz, ő túlzottan is kemény hozzád, érzékeny lelked nagyon rosszul viseli a dühkitöréseket, a káromkodásokat. Nem találjátok az összhangot, a kapcsolat pedig elveszíti a kezdeti varázsát. Mindketten rájöttök, mennyire nem illetek össze, és az a legjobb, ha különválnak útjaitok.

