Ezt jósolják a tarot kártyák a hétvégére

A tarot kártyák sajátosan közvetítik a jóslatokat. Ha játéknak fogod fel, a válasz is játékos lesz, ugyanakkor, ha alázattal fordulsz az égiek üzenete felé, a kérdésedre adott jóslat is pontosan ilyen lesz. Tégy egy próbát. Lazítsd el magad, végy néhány mély levegőt, és tedd fel a téged foglalkoztató kérdést. Megkérdezheted, mit üzennek a hétvégére, de azt is, mit tehetsz a téged foglalkoztató probléma megoldásáért. Végül nézd meg a különleges tarot kártyákat és válassz egyet a megérzésedre hagyatkozva. A jóslatokat a kép alá görgetve találod.

Az első tarot kártya: A Császárnő

A Császárnő az érzéseidben segít tisztán látni. A tarot kártya jóslata szerint találkozol valakivel, aki segít megérteni, miért is kavarodtak össze az érzelmeid, miért érzed magad úgy, ahogyan. Az is lehetséges, a párkapcsolatod problémás mostanában, a megoldáshoz egy nőtől kaphatsz okos és hasznos tanácsokat, aki nagyon fontos szerepet játszik az életedben. Ne őrizgesd magadban tovább a régi sebeket és fájdalmakat, és ne vond meg magadtól és másoktól sem a szeretetet. Nagyon fontos lesz, hogy megérezd az érzelmi egyensúlyt, de ne akard mindenáron elérni azt. Természetesen az sem vezet sikerre, amikor magadba fojtod az érzéseket, ahogyan az sem, amikor mindent kiadsz magadból. Igazán alkotó és teremtő időszak előtt állsz. Most a saját magad jólétével törődj elsősorban, vedd a kezedbe okosan az életed irányítását.

A második tarot kártya: A Torony

A Torony kártya jóslata szerint nagyon kimerültnek érezheted magad mostanában, ugyanakkor a gyógyulási folyamat máris elkezdődött. Nemcsak ezen a hétvégén, hanem az azt követő napokban, hetekben is lehetőséget kapsz, hogy átalakítsd, átszervezd az életedet. Már most belekezdhetsz egy kímélő diétába, sétálj, mozogj minél többet a friss levegőn, tedd azt, ami feltölti a testedet, a lelkedet. Most a lehető legjobb időben vagy ahhoz, hogy megszabadulj mindentől, ami már nem szolgál téged. Ajándékozd el fölösleges holmikat, mindent, amire nincs szükséged. Lehet, néhány ismerős is „elköszön” tőled végleg. Ne sajnáld, inkább légy hálás, mert az új energiáknak, az újdonságnak engednek utat és teret. Próbálj meg szépen lassan visszatalálni valódi önmagadhoz, a lelked egyensúlyához is. Talán meg is feledkeztél már mindarról, ami igazán fontos az életedben. Fedezd fel újra ezeket. Fantasztikus változás előtt állsz, de ehhez előbb tégy rendet kívül és belül egyaránt.

A harmadik tarot kártya: A Csillag

A Csillag tarot kártya üzenete szerint most mindennél fontosabb önmagadban hinned és önmagadat megfelelően értékelni. Talán épp az jár a fejedben, hogyan segíthetnél másoknak. Az égiek támogatnak a törekvéseidben. Ha ehhez egy Vízöntőtől kapsz segítséget, támogatást vagy tanácsokat, a siker biztosan nem marad el. Már ezen a hétvégén is, de az előtted álló napokban még inkább érezheted, ahogyan emelkedik benned az önelfogadás képessége. Soha ne feledd, segíteni akkor tudsz a leginkább, amikor önmagadat is szereted, értékeled és elfogadod. Az is biztos, mostanában többen is kifejezik neked a hálájukat. A vágyaid szerinti új munkát, állásajánlatot is kaphatsz hamarosan. Viszont légy résen, ne ess a túlzott magabiztosság csapdájába. Az önteltségre nem lehetsz büszke. Maradj továbbra is épp olyan alázatos, amilyen eddig is voltál.

A negyedik tarot kártya: A Bolond

Ha a Bolond kártyát választottad, úgy tűnik, félelem nélkül megmutatod önmagad, azt az embert, aki valójában vagy. Az előtted álló hétvégén és természetesen azt követően is használd ki minél inkább a benned duzzadó energiákat, hagyd, hadd folyjon át rajtad. Képes vagy bármit könnyedén megszakítani, aztán egy másik úton haladni tovább. Egyre közelebb kerülsz önmagadhoz, egyre inkább megismerheted és felfedezheted a benned rejlő képességeket, lehetőségeket. Használd különleges kreativitásodat is, az alkotó energiákat, hiszen bámulatos lehetőségek, változások előtt állsz. Figyelj az intuíciódra, és ne félj kockáztatni, amikor szükséges. A belső hangok, a megérzéseid még sosem vezettek félre, most sem fognak.

