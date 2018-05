Napi horoszkóp 2018. 05. 11.: Ezért nem valósul meg a célod

Erős benned a vágy, hogy lenyűgözz másokat. Erős benned a vágy, hogy sokféle dicséretet bezsebelj. Talán túlzásba is viszed, hogy le akarsz nyűgözni másokat. Nem fog sikerülni. Figyeld meg, aki magával elégedetlen, az másokkal is mindig elégedetlen lesz.

Skorpió

Sokkal többet tudsz az emberi lélek működéséről, mint a környezeted. Ha tanultál valaha a személyiségtípusokról, akkor most érdemes a gyakorlatban is alkalmaznod a tudásodat. De az is jó, ha az ösztönös emberismeretedre hallgatsz, mert az is kiváló.

Napi sikertipp: Ne keseredj el, ha a célod távoli és elérhetetlen. A te életedbe az egyik pillanatról a másikra szokott berobbanni a siker. Most is így lesz.

Még több horoszkóp Skorpióknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Skorpió-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Skorpió-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Skorpió szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Skorpió-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Skorpió jegy jellemzése

A Skorpió mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Skorpió aszcendensű emberekről!