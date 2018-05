Napi angyali üzenet május 11.: Izgalmas játék vár rád

Az angyalok játéka egyszerűnek tűnik. Aztán, amikor kipróbálod és gyakorlod, rájössz, hogy nem is olyan egyszerű. Mégis arra kérnek, és arra kérünk téged mi is, ne add fel, játszd, és kitartóan gyakorold egy teljes napon át.

Az angyalok üzenetükben arra kérnek,

légy pozitív csak egyetlen napra. Pénteken próbáld meg, hogy csakis pozitív szavakat használsz. Eleinte nem lesz egyszerű, hiszen önkéntelenül is becsúszhatnak negatív értelmű gondolatok, kifejezések. Nem baj, csak vedd észre, tudatosítsd, és cseréd ki az adott szót pozitívra. Ez a játék nemcsak a pozitív gondolkodásban segít, hanem abban is, hogy minél több pozitív szokást sajátíthass el. Már önmagában ez a játék is pozitív, nem igaz?

Ha napközben elakadnál, ha nem tudod, mit és hogyan tégy, csak kérd az angyalok segítségét, és ők örömmel támogatnak és küldik a sugallatokat neked. Kezdd el már most a játékot, és bámulatosan izgalmas és szép lesz a napod.

Az angyalok biztosak benne,

hogy délutánra ragyogni fogsz, és kifejezetten jól fogod érezni magad a testedben és a lelkedben egyaránt, és nem csupán azért, mert előtted áll az egész hétvége. Mosolyogj minél többet, vedd észre a legapróbb jeleket, a szépséget magad körül. Vesd be a kreativitást, hogy minél többféle pozitív szóval fejezd ki ma a gondolataidat. Különleges játék, amelynek különleges ereje van. Ma mindenképpen jusson eszedbe, hogy a gondolatokkal teremtesz, május 11-én, pénteken mindez különösen igaz lehet.

Benne vagy? Készen állsz az angyali útmutatásra és játékra?

(Inspiráció: Doreen Virtue)