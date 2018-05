Hétvégi szerelmi és bőséghoroszkóp: ezt teheted a szerelemért

A szerelem egy csoda. Villámcsapásként érkezik, vagy lassan bontakozik ki. Bárhogyan is született az életedben a szerelem eddig, most eljött az ideje, hogy tudatosan tégy a szerelemért. Tudatosan tégy azért, hogy a szerelem megmaradjon olyan lángolónak, ahogy szereted. És tudatosan kell tenned azért is, ha új szerelemre vágysz, ha a magányodból szeretnél megérkezni a boldog párkapcsolatba. A szerelmi horoszkópból kiderül, mit tehetsz ezért.