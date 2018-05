Ezek a csillagjegyek valódi stíluskirálynők

A Bak a letisztult stílust képviseli

A Bak stílusa bámulatosan tiszta és kifinomult. Rendkívül szigorú típus, ezért sosem engedné meg magának a topisságot, a lazaságot, hogy ne úgy jelenjen meg, mintha épp valamelyik divatlapból lépett volna ki. Nagyon alaposan megválogatja a ruhatárát, inkább kevesebb, de minőségi holmit vásárol magának. Maximalista típus, ezért nála a kiegészítők sem hiányozhatnak, de még a parfümje is tökéletesen illik visszafogott egyéniségéhez. Sohasem hivalkodó, sohasem túlzó, pontosan tudja, a kevesebb mindig sokkal többet mutat. Ő a tökéletes elegancia képviselője. Sosem látod olyan holmiban, ami nem illik hozzá. Ha stílustanácsra lenne szükséged, tőle bátran kérhetsz.

A Nyilas stílusa elbűvölő

A Nyilas imád utazni és felfedezni újabb és újabb dolgokat. A kíváncsisága, az érdeklődése határtalan. Mindenhez vonzódik, minden érdekli, ami izgalmas, ami kihívást jelenthet az életében. Néha a legváratlanabb pillanatban gondol egyet, szállást foglal, aztán felül az első repülőgépre, és távoli helyen tölti a néhány napos szabadságát. Kifejezetten feltűnő jelenség, elbűvölő stílusáról már a reptéren fel lehet őt ismerni. Imád vásárolni, a könnyed, laza, kellemes viseleteket kedveli. Színes, vidám egyéniség, nem mellesleg ragyogó a megjelentése. Ő valóban olyan, mintha filmsztár lenne. Néha annak is képzeli magát.

A Bika imádja a luxust

A Bika a szépség rajongója. Ösztönösen érzi, milyen holmikkal hangsúlyozza ki a megjelenését. Imádja a luxust, neki biztosan számtalan designer holmi lóg a szekrényében. Még akkor is ragaszkodik a minőséghez, ha nem igazán engedheti meg magának. Valahogyan mindig eléri és megtalálja a módját, hogy megszerezze a legújabb divat szerinti szandált. Rendkívül nőies típus, különleges érzékkel, kifinomult ízléssel állítja össze a ruhatárát. Mindenkor elegáns és mindenkor kifejezetten jól öltözött. Akár a divatbemutatók deszkáit is koptathatná. Sugárzó szépségét nem lehet nem észrevenni.

A Skorpió a legnőiesebb stílus rajongója

A Skorpió pontosan tudja, mennyire varázslatosan nőies és szexi csillagjegy. Nem véletlenül hangsúlyozza mindezt a megjelenésével is nagyon erősen. Tisztában van a jó ízlés határaival, a megjelenése sosem közönséges. Kihangsúlyozza a vonalait, de mégsem venne fel túlzottan mélyen dekoltált felsőt vagy meghökkentően rövid szoknyát. Az öltözködése, a stílusa kifinomult, sugárzik belőle a nőiesség. Ő sem marad észrevétlen, jelenjen meg bárhol is. Hihetetlenül vonzó és csábító nő, és akkor még a mosolyát nem is említettük. Bámulatos érzéke van ahhoz, hogy bárkit könnyedén az ujja köré csavarjon.

Az Oroszlán mindenkinél feltűnőbb

Kétségtelenül valamennyi csillagjegy közül az Oroszlán a legfeltűnőbb. Mindent meg is tesz a hatásos belépőkért, imádja, amikor ráirányul a figyelem, a reflektorfény, amikor ragyoghat, fürdőzhet az elismerésekben. Ő nem követi a divatot, a trendeket. Ő teremti és diktálja azokat. Sugárzik belőle az energia, a nőiesség, imád öltözködni. Szokatlan stílusa lenyűgöző és nagyon eredeti. A legnagyobb erőssége mégis az, hogy pontosan tudja, hogyan viselje a ruháit. Rendkívül magabiztosan sétálgat, és a legtöbbször királynőként, valódi dívaként pózol. Nem véletlenül ő a stílus királynője.

