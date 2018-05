Ez a 3 csillagjegy képtelen megfogni a pénzt

A Kos meggondolatlanul költi a pénzt

A heves és szenvedélyes Kos imádja költeni a pénzt, és nem is sajnálja mindarra, amit igazán fontosnak gondol. Komoly összegeket hajlamos elszórni akár néhány nap alatt, még akkor is, ha valójában meg sem engedhetné magának a költekezést. Hirtelen és sokszor meggondolatlanul dönt, át sem gondolja, mire adja ki a pénzét. Később érzi és tudja, talán okosabban is dönthetett volna, persze a hibákat sosem ismerné be. Pedig szinte folyton ott motoszkál a fejében a takarékoskodás gondolata, aztán jön a következő hirtelen ötlet, és a rózsaszínű álmok pillanatok alatt szertefoszlanak.

Az Oroszlán a legköltekezőbb csillagjegy

Az Oroszlán rajong a luxusért, imád vásárolni, képtelen a ragyogó és csillogó holmiknak ellenállni. Nemcsak magára költi a pénzét, rendkívül nagyvonalú, ezért mindenki másra is gondol, aki igazán közel áll a lelkéhez. És gyakran olyankor is vásárol, amikor nagyon nem kéne. Ilyenkor aztán vagy kölcsönkér, vagy minden tudását bevetve olyan lehetőségek után néz, amelyekből pluszpénze származhat. Nála szinte mindegy, milyen sokat keres, mert minél vastagabb a bukszája, annál többet is költ. A bankkártya a legrosszabb, ami vele történhet, sosem tudja, éppen mennyi pénz áll a rendelkezésére, ezért aztán gyorsan lenullázza a havi keretét.

A Mérleg legnagyobb hibája a költekezés

A Mérleg számára talán semmi sem jelent nagyobb kihívást, mint a pénz. Könnyen elveszíti ugyanis a fejét, és sokkal többet költ, mint amennyit megengedhet magának. A legnagyobb hibája éppen az, hogy képtelen megfogni a pénzt, hogy a lehetőségeinél jóval többet akar kifelé mutatni. Pontosan ezért szórja mások előtt igencsak látványosan a pénzét. Kifejezetten drága holmikra költ, autót, különleges bútorokat, luxusdolgokat vásárol az erején felül. Az is megesik vele, hogy a hónapokon át összekuporgatott pénzt egyetlen mozdulattal, nagyvonalúan szórja el. Aztán csak meglepetten pislog, hogy a pénznek se híre, se hamva, és fogalma sincs, mire ment el.

(via horoscope daily)