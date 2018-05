Ezek a csillagjegyek valódi boldogságra találnak még idén

A Szűz végre fellélegezhet

A Szűz tavalyi éve csöppet sem nevezhető sikeresnek, és az idei sem igazán úgy indult, ahogyan szerette volna. Inkább lehangoltnak, néha depressziósnak érezhetted magad, mintsem boldognak. Talán túlzottan is magadra akartad erőltetni a vidámságot, pedig belül sehogy sem találtad. Ördögi körbe kerülhettél, minél inkább törekedtél a harmóniára, annál lehangoltabbnak érezted magad. 2018 második fele végre egészen más lesz. Hamarosan újra fellélegezhetsz. A mantrád mostantól: kreatív és alkotó leszek. Találd meg a belső kreatív energiát, amely ott rejlik benned, és amellyel mostantól bámulatos módon nyílnak meg az ajtók előtted. Új és nagyon izgalmas ismeretségeket kötsz, és hamarosan több pénzre is számíthatsz.

A Rák előtt új lehetőség nyílik 2018-ban

Rák jegyűként a kedvesség, a megfontoltság vezérelt téged az elmúlt időszakban. Nem számít már, milyen értéket adtál a többieknek, és az sem, mennyire használtak ki téged. Az idei év hátralévő része pontosan arról szól, mennyire értékeled, védelmezed és óvod saját magad, hol húzod meg a határokat, amihez a lehetőségeket mindenképpen megkapod. Végleg megszakítasz számos mérgező kapcsolatot, aminek jutalmaként nemcsak felszabadulsz, de egészen egyedi és különleges találkozásban lesz részed, amely az életedet változtathatja meg. Ő nem akar hasznot húzni belőled, ő inkább abban segít és támogat téged, hogy megtapasztalhasd a valódi és egészséges oltalmazást és védelmet. Légy mostantól te magad a legfontosabb, megérdemled a törődést.

Az Ikrek még jobb évre számíthat

Az Ikrek kifejezetten szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az elmúlt éve is viszonylag jól alakult, az idei viszont mostantól igazán nagyszerű lesz. Megérdemled a boldogságot, hiszen az optimizmusod és az a képességed, hogy mindennek a fényes és ragyogó oldalára figyelsz, alapvetően is a siker felé vezet téged. Használd ezt az adottságot, és mutasd meg másoknak is, hogyan léphetnek a siker útjára. Az elved idén a következetesség legyen. Folytasd továbbra is, amit elkezdtél, érintse az a feladat vagy döntés az élet bármely területét. Maradj alázatos, nyugodt és lojális. Hamarosan számtalan meglepetésben lesz részed, új ismereteket gyűjthetsz. Légy hű önmagadhoz, tartsd kézben a lehetőségeket. Akadnak, akik jótanácsokkal akarnak ellátni, ne is törődj velük, te csak járd a magad útját.

A Nyilas megtalálja a helyét

Az elmúlt év számos olyan változást hozott a Nyilas csillagjegynek, amiről sosem gondolta, hogy valaha is szembe kell majd azzal néznie. Talán úgy érezted, folyamatosan átalakul az életed, amit képtelen vagy követni, és talán sosem találod meg a világban a valódi helyed. 2018-at hamis hittel, téves elvárásokkal kezdted, úgy gondolhattad, egyedül kell boldogulnod a feladatokkal, nem segíthet senki. A jó hír szerint hamarosan végre megnyugodhatsz, mert megtalálod a helyed a világodban. Lehet ez egy új otthon, egy új iskola vagy munkahely és persze új társ is. Rád köszönt a boldogság, az elégedettség, úgy érzed, végre megérkeztél. Ne gondolkodj mindezen, hagyd csak megtörténni az életedben. A problémákat ugyan senki sem oldja meg helyetted, de a hited erős, higgy benne, a legjobb dolgok csak most következnek.

