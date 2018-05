Napi angyali üzenet május 9.: Eljön az igaz szerelem

Az angyalok lélekemelő üzenetet tartogatnak mára. Hunyd le kicsit a szemed, végy néhány mély lélegzetet, és amikor ráhangolódtál a finom energiákra, akkor olvasd el a napi útmutatást. Íme.

A szerdai angyali üzenet

Új társ, az igaz szerelem léphet ma az életedbe. „A találkozás lehetősége bizonyos. Isteni beavatkozás történt. Imáid meghallgatásra találtak. Ma különösen figyelj az új emberekre, akiket az életedbe küldünk. Bizonyosan felismered őket, hiszen ismerősnek tűnik majd a biztonság érzése.”

Az angyalok szerint

új társ érkezett – vagy érkezik nagyon hamarosan – az életedbe. Ő lesz a partnered a munkában és a magánéletben egyaránt, ő az igaz szerelem, de személyében a legjobb barátra is lelsz egyben. Lényeges, ne kutakodj utána, ne keresd most mindenkiben őt, jönni fog pontosan akkor, amikor nem is gondolsz rá. Csupán légy nyitott az új ismerkedés lehetőségére, mosolyogj minél többet, és ragyogj, egyelőre mindössze ennyi a feladatod. Még inkább figyelj az isteni útmutatásra, az angyali sugallatokra vagy a megérzésekre, hiszen egymáshoz irányítanak benneteket. Ha szokatlan gondolatod támad, pillanatig se hezitálj, bátran kövesd a belülről érkező sugallatot. A találkozás nem a véletlen műve, az az égben köttetett.

forrás: Doreen Virtue angyalkártyák