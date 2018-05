Mit látsz a képen? Kihagyhatatlan személyiségteszt

A kérdés és ezzel együtt a feladat ugyanaz, mint a korábbi, hasonló típusú személyiségtesztek esetében. Mit látsz a képen először? A hangsúly most is az első részlet. Legyen az valamiért kifejezetten taszító vagy unalmas, esetleg szerinted a legszebb, a lényeg, hogy elsőként ragadja meg a figyelmedet. Melyik ez a részlet? Nézd meg a rajzot és hagyd, hadd törjön fel a tudattalan mélyén rejlő izgalmas információ.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha a vízcsapot láttad meg először

A víz az érzelmek szimbóluma. Ha elsőként a vízcsapból folyó víz képe villant fel előtted, akkor nagyon olyan valószínűsíthető, olyan személyiségtípusba tartozol, akinek nem okoz problémát megmutatni az érzéseit. Az érzelmek, legyenek pozitívak vagy negatívak, lassan és hosszasan „szivárognak” belőled, nem tudod megállítani és összegyűjteni sem tudod azokat. Hagyd áramlani az érzéseket, és egyszerűen nem lesz miért aggódnod.

Ezt fedi fel a személyiségedről, ha a madarat pillantottad meg először

A madár a szabadság jelképe. Ha ezt a részletet vetted észre először, nagyon fontos dologra hívja fel a tudattalan a figyelmedet. Talán túlzottan is mások véleményétől függsz, talán túlzottan is fontos, mit gondolnak rólad a többiek. Pontosan ezért érzed, hogy fal előtt állsz, amelyen mások értékelését, véleményét, javaslatait olvashatod. A sajátodat nem találod. Pedig a valódi szabadságot és függetlenséget az önálló döntés adja meg neked. Azzal semmi probléma, hogy bízol másokban, viszont ne törődj vele, mit gondolnak, és mit mondanak a többiek. Az az ő dolguk, nem a tiéd. Próbáld ki, sokkal boldogabb leszel.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha a fát láttad meg a képen először

Lehet ez a részlet a fa az ágakkal együtt, de a fa gyökérzetét is láthatod benne. Legyen bármi is az ok, hogy ezt a részletet láttad meg először a képen, annyi bizonyos, jelen pillanatban csöppet sem érzed magad elégedettnek az életedben. Mindennél jobban vágysz a változásra, amiben természetesen nincs semmi rossz, sőt az egész élet maga a változás. Mégis légy inkább körültekintő, mint vakmerő. Miközben fáradhatatlanul keresed az örömet, az izgalmat, kockára teszed mindazt, amit már elértél. Talán csak később eszmélsz a döntésed következményére, de akkor az már későbánat lesz. Gondold át, mi az, ami igazán fontos az életedben.

