Ezzel a 2 csillagjeggyel felejthetetlen utazásban lesz részed

A Nyilas szíve szerint mindig úton lenne

A Nyilas kétségtelenül az állatöv legnagyobb kalandora, vándora. Ha tehetné, folyamatosan úton lenne. Természeténél fogva nyitott a távolságra, a magasságra, a mélységre, valójában mindenre, ami utazás, ami abban segíti, hogy valódi önmaga lehessen. Az utazás számára nem csupán kaland, nyaralás vagy egy másik kultúra felfedezése, ő saját lényét ismeri meg, amikor átlépi az országhatárokat. Nemcsak arra vágyik, hogy más országokat, városokat járjon be, ő ilyenkor merül el a saját lelkében. Nem véletlenül kerüli a korlátokat, szívéhez a kulcs a szabadság, az önállóság. A lelke határtalanságra vágyik. Ha komoly és hosszú párkapcsolatban gondolkodsz vele, hagyd vándorolni, hagyd őt menni. Vele tarthatsz, boldog lesz, hogy közösen élitek meg az izgalmakat, de sose akard az útját keresztezni. Tarts vele, és imádni fogja, hogy vezethet, te pedig vakon követed őt. Add át az irányítást, add át magad az önfeledt utazásnak, és felejthetetlen élmények várnak rád.

Az Ikrek imád utazni

A Nyilas mellett a másik legnagyobb világjáró és utazó az Ikrek. Abban ugyanakkor különböznek, hogy míg előbbi a világ túlsó felére is elmenne, addig az Ikrek inkább a rövidebb utazásokat kedveli, mert sehol sem szeret túlzottan hosszú időt tölteni. Tőle egyébként is igen gyakran hallhatod: haladjunk már. És ezt az élete minden területén komolyan is gondolja. Ne ücsörögjünk fölöslegesen, menjünk, tegyük a dolgunkat, nézzünk meg minél több látnivalót. Amikor útra kel, kalandra, kihívásra, újabb és újabb információra vágyik. Azt szereti, és akkor érzi magát a legjobban, amikor folyamatosan érik az impulzusok. Szereti a társaságot, ha teheti, mindig nagyobb csapathoz csatlakozik. Mivel ő az eszéről híres csillagjegy, ezért az utazások során nemcsak a szórakozást keresi, az élmények mellett nagyon sokat tanul, gyűjti az információkat. Szórakoztató, vidám típus, tarts vele, és valódi élményre számíthatsz. Persze, őt sem érdemes visszafogni és korlátozni, az akadályokat ugyanis ő sem viseli.

(via horoscope daily)