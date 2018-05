Ezt állítják a tudósok a halál utáni életről

A tudomány olyan szuper dolgokkal ajándékozott meg minket, mint a repülés vagy az internet, az orvostudomány csodáiról nem is beszélve. De nem várhatjuk el tőle, hogy mindig a kedvünkre tegyen: a halál utáni élettel kapcsolatban például kifejezetten lehangoló eredményre jutott.

Sean Carrol, a California Institute of Technology professzora szerint teljesen reménytelen abban hinni, hogy vár minket valami a halál után. Azokat is kiábrándítja, akik a lélek halhatatlanságában hisznek. Ennek magyarázata, hogy ha a lelket azonosítjuk a tudatunkkal, akkor be kell látnunk, hogy egy testünktől függő entitásról beszélünk. Eszerint a tudatunk is atomokból és elektronokból épül fel, melyek a fizikai test halálával a semmibe vesznek.

indy100