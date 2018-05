Ezeket a csillagjegyeket kemény feladat elé állítja a május

A Szűz nem találja önmagát májusban

Szűz jegyűként hosszú idő óta nem érezted magad ennyire kimerülnek, fáradtnak, enerváltnak, mint mostanában. Úgy tűnik, a tavaszi fáradtság téged májusban dönt le a lábadról. Május 16-án az Uránusz a Bika csillagjegybe lép, ez a fényszög pedig az egészségedet teheti próbára. Mindennél fontosabb, hogy május második felében elsősorban magaddal törődj, mindazzal, ami neked fontos, ami téged tölt, különben nagyon nehéz napok és hetek várnak rád. Pihenj, regenerálódj, amennyit csak lehetséges. Megerőltető és erőt próbáló feladatok elé is állíthat az élet. Május 21-én a Nap átlép az Ikrek csillagjegybe, ennek hatására a társasági életed fellendül, talán titkos szerelmi kapcsolatba is belebonyolódhatsz. Gondold át, mi az, ami igazán fontos az életedben, mert ha két végén égeted a gyertyát, könnyen megégetheted magad.

A Skorpió párkapcsolata robbanhat májusban

Az Uránusz májusi jegyváltása drámai változásokat indít el a Skorpió életében. Két dolog történhet a párkapcsolatodban: soha nem látott harmónia köszönt rátok vagy olyan viszály és konfliktus kerekedik, amit most talán elképzelni sem tudsz. Úgy érezheted magad a szerelmi életedben, mint akit gyomorszájon vágtak. Talán már hosszabb ideje érzed a feszültséget, ne lepődj meg, amikor az májusban elemi erővel robban ki belőled, robban közöttetek. A családban is konfliktusokra és meg nem értésre számíthatsz. Ha még egyedül élsz, nem találod a helyed, és az ismerkedés is nehezedre megy. Nem érdemes erőltetni, az év második felében sokkal kedvezőbb és nyugalmas időszakot ígérnek a csillagok. Inkább próbáld meg valahogy túlélni a májust, hiszen csodás lehetőségek várnak még rád.

A Halak számára kiszámíthatatlan lesz a május

Az a helyzet, a május az idei év legrosszabb hónapja lesz a Halak számára. Te sem találod a helyed, azt sem tudod, hol húzódnak a határaid, nem érzed a lábad alatt a talajt. A munkahelyeden váratlan nehézségekbe ütközöl. Amit korábban könnyedén kiráztál a kisujjadból, azok a feladatok most dupla terhet rónak rád. Nem érted, mi történik veled, mi zajlik körülötted, a kollégákkal sem igazán találod a hangot. Jobb, ha nem is nagyon keresed, inkább húzódj vissza a saját biztonságos világodba. Ennél többet biztosan nem tehetsz. Májusban gondold át alaposan, mire költesz, mert a pénz inkább megy, mintsem jönne, több váratlan és igencsak bosszantó kiadás nehezíti a napjaidat. A jó hír, hogy a nyár rohamosan közelít, és onnantól nyugalmasabb és sokkal boldogabb időszakot ígér a horoszkóp.

