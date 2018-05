Így hatnak az életedre a bolygók

Biztos te is gyakran érzed úgy, nem érted, mi ütött beléd, mitől lettél hirtelen ingerlékeny vagy szétszórt. Talán nem is gondolnád, de a felettünk masírozó bolygók még a viselkedésünket és a hangulatunkat is befolyásolhatják. A jó hír, hogy ha tisztába kerülünk a helyzetükkel, a javunkra fordíthatjuk az energiájukat.

A Hold segít döntéseink és kapcsolataink kezelésében

Teliholdkor alapvetően magabiztosabbak, tettre készebbek vagyunk, újhold idején fáradtabbak, kimerültebbek. Ha új ötletről szeretnél meggyőzni valakit, időzítsd újhold idejére a beszélgetést, ha pedig nagy döntés meghozataláról van szó, teliholdkor dönts.

A Napot a csillagjegyek befolyásolják

A Nap 28,5 napig ugyanabban az asztrológiai jegyben jár. Érdemes utánajárni, hogy éppen melyikben, mert akkor azok a kvalitások vagy épp gyengeségek üthetik fel a fejüket mindannyiunknál. Például, mikor a Bakhoz ér, érdemes rákapcsolnunk és keményen dolgoznunk, mert ilyenkor alapból szorgalmasabbak lehetünk.

Retrográd bolygók és fogyatkozások

Leggyakrabban a Merkúr hátráló mozgásáról beszélünk: ilyenkor a fókuszunk a munkára helyeződik, ugyanakkor sok probléma ütheti fel a fejét az utazás és a logisztika terén. Nap- és holdfogyatkozások idején számítsunk jelentős változásunkra: szakításokra, költözésekre, munkahelyváltásra.

astrologyanswers