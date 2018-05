5 titok, amely megváltoztatja az életedet

Az érzelmek az élet gyakran megfejthetetlen, titokzatos részét képviselik. Az érzések esendővé tehetnek, de el is uralkodhatnak rajtad. Az életed az érzelmektől válik valóban értékessé. Számtalan kifejezési formája ismert, így a szeretet és a gyűlölet, a boldogság vagy a bánat, az öröm és a szomorúság – mind-mind érzéseket fejeznek ki. Hogy az életed minél örömtelibb és boldogabb lehessen, néhány titkot érdemes követned. Felfedjük a legfontosabbakat.

1. titok: A fájdalom nem az ellenséged

Legalábbis nem feltétlenül az ellenséged. Emberi lényként fizikai és érzelmi fájdalmat érezhetsz, tapasztalhatsz magadon. A fájdalommal kapcsolatosan ugyanakkor számtalan fekete lyukkal avagy téves nézettel szembesülhetsz az életed során. Ilyen például az is, hogy a fájdalom, a stressz valami rémes és nagyon rossz dolog. Pedig egyáltalán nem. Két dologra emlékeztet és figyelmeztet téged: 1/ valami épp nagyon nem jó, vagy 2/ valami megváltozott, változik az életedben. A fájdalmat használhatod felismerésre, tapasztalatszerzésre és arra is, hogy rálelj a valódi szeretetre. Gondold át alaposan, jusson eszedbe, amikor épp fájdalmat érzel a testedben, a lelkedben.

2. titok: A kulcs az összpontosítás

A figyelem háromféle módja különböztethető meg. Létezik befelé és kifelé figyelés, illetve egy harmadik, egészen más jellegű is. A befelé tekintés az intuíciót, az öntudatosságot erősíti, a kifelé tekintés a környezeteddel való kapcsolatot, kommunikációt, míg a harmadik típusú figyelem az intimitást, a személyes kapcsolatokat segíti. Az egészséges és boldog élethez mindháromra szükséged van. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy önmagadra is figyelj, ápold a legszorosabb kapcsolataidat, de a külvilág létezéséről se feledkezz meg. Bármelyik is sérül vagy hiányzik az életedből, nem érezheted magad igazán boldognak.

3. titok: A szeretet a válasz

A legendás Beatles egyik legkedveltebb slágere szerint minden, amire valóban szükséged van, az a szeretet. A szeretet a kulcs, a válasz mindenre, ami az életedben, a környezetedben történik. Csak akkor lehetsz igazán boldog, amikor érzed a szeretet energiáját. Fontos, hogy önmagadban kutasd és találd meg az érzést, ne másoktól várd, hogy boldoggá tegyenek téged. Ha benned nincs meg, hogyan adhatnál másoknak szeretetet? Ugye, már te is tudod a választ…

4. titok: Sosem vagy egyedül

Lehet, épp egyedül vagy, lehet, épp kilátástalannak látod a helyzetedet, magányosnak, elhagyatottnak érzed magad. Most, ebben a pillanatban a legfontosabb, hogy felismerd, sosem vagy egyedül. Valóján megrögzött hitre sincs szükség, hogy az univerzum vagy az angyalok támogatását megérezd, kérd és persze meg is kapd. Amikor a legkilátástalanabbnak tűnik az életedet, a láthatatlan segítség akkor a legerősebb. Kipróbálod?

5. titok: A tudatlanság nem üdvösség

A tudatlanság az tudatlanság. A tudatlanság nem boldogság, és nem is üdvösség. A tudatlanság gyűlöletet gerjeszt, ellentmondást, meg nem értést, konfliktust, háborút okoz. A tudatlanság a legjobb barátokat is egymásnak ugraszthatja. A tudatlanság csalafinta és hamis. A tudatlanság nagyon sok minden lehet. Boldogság, szívből érkező öröm ugyanakkor egészen biztosan nem. Légy ezért is minél tudatosabb és figyelmesebb. Hidd el, megéri.

(via power of positivity)