Napi horoszkóp 2018. 05. 07.: Szerencsés nap a hétfő

Úgy érzed, kifogytál az érvekből egy vitában. Szerencsére nem kell meggyőznöd senkit sem, és nem kell legyőznöd senkit sem. Tulajdonképpen már rég ki kellett volna lépned ebből a vitából, konfliktusból. Erre utal az is, hogy már nincsenek érveid. Ha még dolgod lenne ezzel az üggyel, lennének érveid is bőségesen.

El lehet-e fáradni a semmittevésben? Nem tudom pontosan, ki kellene derítened, nem igaz? Itt az ideje, hogy hátradőlj, és egyszerűen csak élvezd az életet. Tudom, hogy hétfő van. De mit tegyünk, ha most vágysz a semmittevésre? Mindenesetre a főnöködnek ne mutasd meg ezt a horoszkópot!

Úgy döntesz, hogy megváltoztatod az elképzeléseidet egy hétfői terveddel kapcsolatban. Ma szívesen lemondasz egy megbeszélést, és szívesen alakítod át az eredetileg tervezett napodat teljesen másmilyenre. A spontaneitásban hatalmas erő rejlik. Olyan erő, amely segít neked megváltoztatni a változtathatatlannak tűnőt is.

Mérleg

A pénz most nagyon fontos témája az életednek. Fontos felismerned, a pénz csak arra reagál, amit gondolsz róla. Talán azért nincs annyi pénzed, mint szeretnéd, mert nem szereted eléggé a pénzt. Ha most felháborodsz azon, hogy a pénzt szeretned kellene, akkor meg is találtuk a meggazdagodásod akadályát.

Még több horoszkóp Mérlegekenek:

