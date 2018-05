6 mudra, mely bámulatosan egyszerűen oldja a stresszt

Ezek a különösnek tűnő kézmozdulatok hatékonyabbak és erőteljesebbek, mint sejtenéd. Tégy egy próbát, és meglátod, a mudrák egészen elképesztően oldják a stresszt, a szorongást, a feszültséget. Nemcsak jóga közben, hanem bármikor használhatod, amikor észrevétlenül szeretnéd levezetni a negatív érzelmeket. Hogyan érintsd össze az ujjakat? Mit jelentenek és miben segítenek a mudrák? Íme a részletek.

Ezt jelentik az ujjaid

a hüvelykujj: a tűz elem

a mutatóujj: a levegő elem

a középső ujj: az éter

a gyűrűsujj: a víz elem

a kisujj: a föld elem

1. Az Élet mudrája

Érintsd össze a hüvelyk-, a gyűrűs- és a kisujjakat, a mutatót és a középsőt pedig kinyújtva érintsd egymáshoz. Ez a mudra a szemproblémák gyógyításában nagyon hatékony, de a fáradtságot is enyhíti. Napi néhány perces meditációval és gyakorlással az immunrendszert erősítheted és energiával töltheted fel a testedet. A tűz, a víz és a föld elemek energiája együttesen hat az aurára, a testedre, a lelki egészségre.

2. A Tudás mudrája

Ez a mudra talán a leggyakrabban használt, a legismertebb kézmozdulat valamennyi közül. A hüvelyk- és a mutatóujjat érintsd egymáshoz, a többit hagyd kinyújtva. A leghatékonyabban lótuszülésben alkalmazhatod a mudrát úgy, hogy a kézfejeket a térdeken pihenteted. Ha nem jógázol, a törökülés is tökéletesen megteszi a gyakorláshoz. Ez a mudra segíti a koncentrációt, a lazítást, hatékonyan kapcsolja ki az elmét. Depressziós, feszült időszakban kifejezetten jótékony, az álmatlanságot is leküzdheted vele, sőt az intelligenciát is erősen fejleszti.

3. A Föld mudrája

A gyűrűsujjat érintsd össze a hüvelykkel, amikor a Föld mudráját gyakorlod. Természetesen a nevéhez híven a mudra a föld elem energiájával hozza összhangba a testedet, a lelkedet. Amikor emésztési problémákkal, anyagcserezavarral küszködsz, a prithvi mudra gyakorlása segít a gondokon.

4. Az Éter mudrája

Az éter az ötödik elem, amely valójában egyesíti a másik négyet. Gyakorlásához a középső ujjad középső ujjpercét érintsd össze a hüvelykujjal. Rendkívül hatékony, amikor elveszíted az egyensúlyt, amikor megszédülsz, vagy émelygés, hányinger kerülget. Hasznos segítség a fül, az orr és a nyelv betegségei esetében is.

5. A Levegő mudrája

A mutatóujjat szorítsd a tenyeredhez, majd helyezd rá a hüvelyujjat. A másik három ujjat ez esetben is nyújtsd ki szorosan egymás mellé helyezve. A Levegő mudrája szorulás, székrekedés, puffadás esetén lehet nagyon hasznos segítség. Csak lazítsd el a tested, miközben mindkét kezeddel fölveszed a mudrát. Néhány mély levegő, és hagyd, hogy a méreganyagok távozzanak a szervezetből. Gyakorold a mudrát minél többször, és meglátod, szó szerint megkönnyebbülsz.

6. A Víz mudrája

Ehhez a mudrához a hüvelykujjat a kisujjal érintsd egymáshoz, a másik hármat most is tartsd kinyújtva. A leghatékonyabban ülőhelyzetben használható a mudra, amihez ülj keresztezett lábbal, ahogy neked a legkényelmesebb, a kezeket a combokra helyezve. Lazítsd el magad, és engedd meg, hogy átjárjon a mudra energiája. Amikor száraznak érzed az ajkakat, amikor folyton innál, amikor valamilyen fájdalmat érzel a testedben, a Víz mudrája hatékony segítséget és megoldást nyújthat.

