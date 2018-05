Ennek a 3 csillagjegynek május a legcsodásabb hónapja lesz

A május a Bika hónapja

A május alapból is a Bika hónapja, hiszen május 20-ig a Nap ebben a csillagjegyben ontja sugarait. Minden Bikának ezúton is nagyon boldog születésnapot! Idén különösen emlékezetes és nagyon szép időszak vár rád, a szerelemben bámulatos lehetőségek előtt állsz. Most még inkább érzed, milyen jóleső a gondoskodás, a figyelem, a törődés, a szíved csordultig töltődik szeretettel. A pénztárcád is vastagabb a szokotthoz képest, az egészségeddel sincs problémád, a párkapcsolatban pedig ragyogsz, kinyílsz, mint a leggyönyörűbb tavaszi virágok. A csillagok termékeny időszakot vetítenek eléd, érzed magadban az erőt, valójában bármit megvalósíthatsz, amit csak szeretnél. Már most gondold át, mit kívánsz magadnak, amikor elfújod a szülinapi gyertyákat.

A Nyilas vágyai megvalósulnak

Az elmúlt három hónapban a Nyilas számtalan váratlan leckét kapott az élettől. Jól teljesítettél, nem futamodtál meg a feladatok elől, ezért májusban végre megvalósíthatod a szíved vágyát. Talán még úgy érzed, elérhetetlen mindaz, amit annyira szeretnél, mégis a legváratlanabb fordulat előtt állsz, szinte csodával határos módon történik meg mindaz, ami után sóvárogsz. Az is igaz, döntés elé állít az élet: kitartóan játszol továbbra is, vagy ugrasz az izgalom első jelére? A választ csak te magad tudhatod. A párkapcsolatban valójában most nem dönthetsz rosszul, mégis érdemes alaposan megvizsgálnod, a szerelemre hogyan hat majd a következő lépés. Bármi is legyen a válasz, élj a különleges fordulattal.

A Vízöntőt májusban megérinti a szerelem

A Vízöntő úgy gondolja, a szerelem talán az élet legproblémásabb része. Mindez azért lehet, mert az érzésekkel igencsak bajba kerülsz. Nagyon mélyen érzel, benned is fellobban a szerelem lángja, csak nem tudod az érzéseket megfelelően kontrollálni, ezért megijedhetsz. Amikor közel kerülsz valakihez, képes lennél érte a világ végére is elmenni. Májusban egészen biztosan nagyon közel kerülsz valakihez. Lehet ő a társad, de lehet egy új kapcsolat is. Itt a lehetőség, hogy a menekülés helyett együtt áramolj a valódi érzelmekkel. Add meg az esélyt, légy egy kicsit „könnyelmű”, és meglepődsz, milyen csodát tapasztalhatsz meg. Olyan érzéseket, olyan mélységeket, amiket talán még sosem engedtél meg magadnak. Ez most a szerelem hónapja, a szerelem időszaka.

(via elite daily)