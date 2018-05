Ezek a virágok mennek a csillagjegyedhez – 1. rész

Van valami megnyugtató a virágos növények közelségében – ezt lehet csínek, jó energiának vagy bármi másnak is nevezni, a lényeg viszont az, hogy a virágok segítenek a pillanat értékelésében, a most megragadásában. Sorozatunk első részét olvassátok.

Mutatjuk, melyik növény illik a legjobban a csillagjegyedhez.

Kos

A lonc égre törő indáival és elbűvölő megjelenésével tökéletesen kiegészíti a Kost. Ahogyan a lonc édes és különleges illata, úgy a Kos személyisége is mágnesként vonzza a rajongókat. Fújj magadra egy kis lonc illatot és figyeld, ahogy a benned élő Kos teret kap.

Bika

A Bika élvezi az élet érzéki oldalát, például a művészetet vagy a finom ételeket. A jegyéhez a pipacs kapcsolódik, amely nemcsak szépséget hoz környezetébe, de harcos növény is, amely számos viszontagságnak képes ellenállni. A Bikához hasonlóan a pipacs is eltökélt és makacs, nem lehet egykönnyen eltántorítani az életigenlésétől.

Ikrek

Az Ikrek személyiségéhez remekül illik a levendula, melynek finom illata kényezteti az érzékeket. A levendula segít a döntéshozásban, ami az Ikrek számára mindig problémás pont. Dörgölj egy kis levendula olajat a csuklódra és a halántékodra, hidd el, azonnal érezni fogod a nyugtató hatást.

Rák

A Rák mély érzésű, érzéki és hűséges a szeretteihez, épp mint a medveköröm virág. Ez az érzékeny növény különösen gondoskodó kezekre vágyik, amelyek biztonságban tudják. Szépsége tükrözi a Rák báját – külsőleg és belsőleg egyaránt.

Oroszlán

Az Oroszlán meleg és barátságos személyisége a nap életadó energiájára emlékeztet, így nem is lehetne más a virága, mint a napraforgó. Az Oroszlán a buli szíve, aki gyorsan reagál a környezete minden rezdülésére, éppen ahogy a napraforgó is követi kíváncsi fejével a napot.

Szűz

A Szüzek dolgoznak a legkeményebben az összes csillagjegy közül, ezt mutatja viráguk, a hajnalka is, amely nemcsak világos elmét garantál, de abban is segít, hogy a maximalista Szűz időnként beismerje, pihenésre van szüksége. Kedves Szűz, a hajnalka arra figyelmeztet, hogy néha állj meg és szívd be a virágok illatát.

