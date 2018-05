Napi horoszkóp 2018. 05. 06.: Családi viták helyett családi egyetértés

Családi egyetértésre vágysz? A családi béke most veled kezdődik. Fogadd el, hogy vannak olyan szeretteid, akiknek más a véleményük az életről. Fogadd el, hogy nem kell meggyőznöd őket, szeretheted őket így is. Ezután sokkal könnyebb lesz velük és megértetned ugyanezt. Azt, hogy nekik sem kell meggyőzniük téged, szerethetnek úgy, hogy más a véleményed, mint nekik. Ha ezt megértitek, megszületik a családi béke is. Elvégre ma anyák napja is van.