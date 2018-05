Ez a 3 csillagjegy pillanatok alatt az ujja köré csavar

A Skorpió a legválogatósabb csillagjegy

A Skorpió nagyon finnyás típus, neki nem felel meg akárki. Azt is nagyon meggondolja, kivel flörtölget, de azt még inkább, hogy kivel bújik ágyba. Könnyedén az ujja köré csavar, hiszen sejtelmes, misztikus oldalával nagyon erősen vonz, mély nyomokat hagy benned, úgy érzed, mindent tudni szeretnél róla. Mégis olyan, mintha az árnyékban létezne, aki fél kilépni a fényre. Nagyon mély érzésű csillagjegy, a valódi érzéseit a legtöbbször inkább elrejti. Párkapcsolatai pontosan emiatt érnek véget viszonylag gyorsan. Neki pontosan az lenne a feladata, hogy kilépjen a fénybe, és megmutassa ki is ő valójában.

A Nyilas a legkalandvágyóbb

A Nyilas imádja a kalandokat, a csábítást, a flörtölést. Könnyed és laza típus, aki nem bonyolítja, ő inkább teljes szívvel éli az életét. Nagyon optimista csillagjegy, de valójában van is mire optimistának lennie, hiszen ő is nagyon megnyerő, nagyon vonzó csillagjegy. Az ismerkedés lehetősége pillanatok alatt lázba hozza őt, szinte vibrál, ragyog ilyenkor. Ne lepődj meg, hogy könnyedén vesz le a lábadról, hiszen a kisugárzásának képtelenség ellenállni. Nagyon nyitott és lelkes, szinte fáradhatatlan típus. Ő is elveszítheti időnként az egyensúlyt, ilyenkor pedig a párkapcsolata kerülhet hullámvasútra, amelyben ő még a biztonsági övet sem csatolja be. Annyira merész és bátor, hogy attól sem fél, ha kiesik a vonatból.

A Vízöntő időnként elveszíti a realitás talaját

A Vízöntő csak látszólag áll két lábbal talajon. Sőt, nála meglehetősen gyakran fordul elő, hogy elveszíti a kapcsolatot a realitással. Meggyőződése, hogy a szívét adja neked, hogy minden érzésével csak rád koncentrál, miközben nála érzelmileg visszafogottabb csillagjegyet nem egyszerű találni. Következetesen állítja, nagyon közel állsz a lelkéhez, valójában falakat emel maga köré. Nem tudatosan teszi, a szívét, a lelkét védi. Mégis nagyon könnyű a csapdájába sétálni, hiszen igazán szerethető, vonzó és egyedi típus, aki az első találkozást követően magával ragad. Talán mégis jobban teszed, ha inkább óvatosan közelítesz felé, mert az ő szívéhez szinte lehetetlen küldetés hozzáférkőzni.

(via elite daily)