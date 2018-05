Napi horoszkóp 2018. 05. 05.: Válaszd a szabadságot szombaton!

Mindig van valamilyen csavaros ötleted, amivel meg tudsz oldani egy-egy nehezebb helyzetet. Azt is észre kell venned azonban, hogy ezek az ötletek gyakran nem működnek mások kezében. Gyakran nem tudsz azzal segíteni másoknak, hogy elmondod az ötleteidet, mert mások képtelenek arra, hogy kivitelezzék.

Ha meg akarod gyorsítani a családodban zajló folyamatokat, akkor most kell rákapcsolnod. Minden eszközöd megvan hozzá, hogy felgyorsítsd ezeket a folyamatokat, és a döntések sokkal előbb megszülessenek, mint máskor. Azt se felejtsd el, hogy a gyorsítással másoknak is segítesz.

Vedd észre, szabadon úgy alakíthatod az eseményeket, ahogyan az neked jól esik, és végül mindenki azt fogja csinálni, amit szerinted csinálni kell. Persze lehet, hogy azért hagyhatnál egy kis szabadságot mindenkinek, így önmagadnak is. Talán mindenkinek szüksége van szombaton egy kis pihenőre.

Bármilyen is most a hangulatod, azt könnyen (és akaratlanul) átadod a körötted levőknek, akik képtelenek ellenállni a neked és a hangulatodnak. Ha ma jókedvű vagy, mindenki nevetni fog körülötted. Ha szomorkodsz, a sírás lesz az általános életérzés. Ezért fontos, hogy ma feldobd a hangulatodat, mielőtt emberek közé mész.

Szűz

Adj ajándékot az embereknek minden ok nélkül szombaton. Egyszerűen csak nyomd a kezükbe, és mosolyogj. A legjobb, ha egy-egy kocka csokit vagy apró, kedves tárgyakat adsz. Csupa olyasmit, amit talán otthon a fiókok mélyén is megtalálsz. Talán pénzt sem kell költened ehhez most.

