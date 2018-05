Hétvégi szerelmi és bőséghoroszkóp: Van logika a szerelemben?

KOS

Szerelem:

Szükséged lesz a hétvégén egy kis rafinériára ahhoz, hogy a szerelmeddel tölthesd az idődet. Szükséged lesz egy kis rafinériára ahhoz, hogy megszervezd azt a programot, amely mindkettőtöknek sokat ad, amely ismét közel hoz benneteket egymáshoz és amelyen mind a ketten szívesen részt vesztek.

Bőség:

Valakivel nagyon bonyolult helyzetbe kerülsz. Te is tartozol neki, és ő is tartozik neked, a képzeletbeli számla végösszege pedig kiszámíthatatlanná válik. Most érdemes tisztáznotok a viszonyokat.

BIKA

Szerelem:

A legszívesebben hosszasan sorolnád a párod hibáit. Ami azt illeti, ezt talán meg is teszed. Lehet, hogy most a barátnőidnek elsorolod, milyen sok hibája van a szerelmednek. De tudod mit? Ez a felsorolás teremtőerejű. Minden, amit most elmondasz a szerelmedről felerősödik és valósággá válik.

Bőség:

Sokkal többet költesz, mint amennyit megengedhetnél magadnak. Ez pedig azzal jár, hogy nem marad mindenre pénzed. Most érdemes átgondolnod a rendszeres kiadásokat!

IKREK

Szerelem:

A legjobb az lenne, ha nem olyan szájbarágósan kommunikálnál, mint máskor. Egyszerűen csak hagyj időt és teret a szerelmednek ahhoz, hogy értelmezze, amit mondasz. Hidd el, neki sokkal nagyobb lesz a megértés élménye, ha maga találhatja ki, mit akarsz neki elmondani.

Bőség:

Szívesen költesz a hobbidra és szívesen költesz a művészetekre. Érdemes most megvásárolnod valamit, amire a hobbid miatt van szükséged, hiszen ezt most kedvezményesen megkaphatod.

RÁK

Szerelem:

Úgy érzed, képtelen lennél a szerelmed nélkül élni, pedig lehet, hogy pont most kell egy kis időt külön töltenetek. Lehet, most a munka vagy egy családi kötelezettség szólít el benneteket egymás mellől. Ez a külön töltött idő mindkettőtöknek segít abban, hogy visszaszeressetek egymásba.

Bőség:

Észre sem veszed, hogy valakinek szüksége lenne a segítségedre. Érdemes most rögtön végiggondolnod, ki az, aki nem mer segítséget kérni tőled, pedig lassan csak benned bízhat.

OROSZLÁN

Szerelem:

A szerelem egy játék, ezt ne felejtsd el. Valóban úgy kellene felfognod a szerelmi életedet, mint egy játékot, amelyben versenyek, díjak, helyezések vannak. Most érdemes rákapcsolnod, mert legyőzheted a riválisaidat és elhozhatod a fődíjat a többiek orra elől ebben az izgalmas versenyben.

Bőség:

Talán az a baj, hogy nem veszed észre, már kinőttél egy helyzetet. Azt hiszed, szükséged van valakinek a segítségére, pedig valójában megállsz már a saját lábadon is.

SZŰZ

Szerelem:

Egy kicsit talán irigyled a barátnőid szerelmi életét. Persze az is lehet, most te vagy az irigység tárgya, és a ti kapcsolatotokat szeretnék másolni mások. A lényeg, hogy tudd: a szerelem mindig egyedi. Egy kapcsolat mindig különleges. Ne másokat akarj másolni, hanem figyelj a szerelmedre!

Bőség:

A sok munka mindig meghozza gyümölcsét! – Ez a jelmondatod, de lassan ideje lenne megváltoztatnod. Lassan ideje lenne megértened, hogy nem kell beleszakadnod abba, hogy gyümölcsöző eredményeket érj el.

MÉRLEG

Szerelem:

Olyan ajándékot kapsz a szerelmedtől, amelyre már régóta vágysz. Persze ez az ajándék nem kézzelfogható. Valószínűleg egy programmal, egy lehetőséggel örvendeztet meg téged. Fogadd el ezt az ajándékot, fogadd el a lehetőséget, és köszönd meg neki – lehetőleg mások előtt is.

Bőség:

Ha úgy érzed, a bőség mostanában csökken körülötted, akkor ideje változtatnod valamin. Hogyan engedhetnél több bőséget az életedbe? Hogyan tapasztalhatnád meg, hogy bőségben élsz? Ezekre a kérdésekre keresd a választ.

SKORPIÓ

Szerelem:

Azt hiszed, szükséged lenne egy tankönyvre a szerelemhez, pedig ez nem igaz. Valójában csak arra van szükséged, hogy megtanuld neked mi a fontos a szerelemben. Ezt pedig akkor tanulod meg a legegyszerűbben, ha önmagadra figyelsz, és ha őszinte tudsz lenni önmagadhoz.

Bőség:

Úgy érzed, hogy túl sok emberért vagy felelős, és már képtelen vagy eltartani ennyi éhes szájat? Fontos, hogy értsd: vannak néhányan körülötted, akik tőled várják, hogy eltartsd őket, pedig ők is eltarthatnák már magukat.

NYILAS

Szerelem:

Ha kérhetnél a Jótündértől, most minden bizonnyal időt kérnél ahhoz, hogy a szerelmeddel tölthesd azt. A Jótündér talán nemlétezik, de mégis van aki időt adhat nektek. Te magad teremtheted meg az egymással töltött időt, és te magad intézheted el, hogy végre együtt lehessetek a szerelmeddel.

Bőség:

Az, aki segít neked, igencsak jól jár a hétvégén. Persze nem kérhetsz segítséget senkitől sem arra hivatkozva, ha segít, akkor az univerzum sokszorosan meghálálja majd neki mindazt.

BAK

Szerelem:

Néha rejtélyes ötleteid támadnak, és a szerelmed nem mindig tudja követni ezeket az ötleteket. Most olyan oldaladat mutathatod meg a szerelmednek, amelyiket eddig nem merted feltárni előtte. Ettől még színesebb, még sokoldalúbb, még mélyebb és érzelmesebb lesz a kapcsolatotok.

Bőség:

Most add meg azt a gyerekeidnek, ami neked nem adatott meg. Talán attól félsz, hogy ezzel elkényezteted őket. Pedig épp ellenkezőleg: ezzel megmutatod nekik, hogy ez is lehet természetes, hogy a bőség lehet kézzelfogható is.

VÍZÖNTŐ

Szerelem:

A környezeted nem mindig érti, mit és miért csinálsz. Te persze szívesen elmagyarázod nekik, de legyünk őszinték, ha már magyaráznod kell, akkor már mindegy. Olyan párt válassz magadnak, aki alapból érti a rezdüléseidet, és aki nem érti félre a legfontosabb gondolataidat és szavaidat.

Bőség:

Szívesen elmenekülnél egy helyzetből, pedig ezzel önmagadnak okozol pénzügyi veszteséget. Most sokkal célszerűbb szembenézni a kihívásokkal és sokkal célszerűbb bátran nekimenni a nehézségeknek.

HALAK

Szerelem:

Azt hiszed, a szerelemben a külsőségek számítanak? Azt hiszed, a szerelemben a külsőd számít? Akkor nagyon nagy tévedésben vagy. A szerelem a lelkek játéka. Az a kérdés, hogy a szerelmed lelke mikor ismeri fel benned az igaz szerelmét és a valódi társát.

Bőség:

Ha egy ajtó bezárul, egy újabb kinyílik. Ezt tartsd észben a hétvégén, hiszen most minden lezáruló lehetőség helyett kapsz egy jobbat, újabbat és jövedelmezőbbet.