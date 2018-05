Napi horoszkóp 2018. 05. 04.: Vigyázz, mit hiszel el másoknak!

Ha egy dolgot megváltoztathatnál a múltadban, mi lenne az? Ha ezt tudod, akkor könnyű dolgod van, hiszen a múltat átírhatod. Átírhatod képzeletben. Átírhatod egy magadnak elmondott mesében. És ami a legfontosabb, átírhatod azt a múlt szereplőivel beszélgetve is. Könnyen lehet, ők nem is arra a múltra emlékeznek, mint te.

Talán úgy érzed, erőtlen vagy egy szituációban, és talán úgy érzed, nincsenek is meg a megfelelő eszközeid ahhoz, hogy megold ezt a helyzetet. A valóság azonban az, hogy csak olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyet meg is tudsz oldani. Épp ezért ma tudatosítsd magadban, hogy igenis erős vagy ebben a helyzetben.

Rák

Szükséged van az érintésekre, szükséged van mások jelenlétére pénteken. Ma öleld meg a szeretteidet, és mondd el nekik, mennyire szereted őket. Ezt az öleléssekkel szavak nélkül is elmondhatod. Az ölelések nemcsak rád hatnak gyógyítóan, de azokra is, akiket megölelsz. Főleg, ha többször is megöleled őket.

