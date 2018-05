Napi horoszkóp 2018. 05. 02.: Mély víz vár rád szerdán

Könnyedén lépsz át a határokon szerdán. Könnyedén oldod fel azokat a határokat, amelyek eddig visszatartottak valamitől, vagy amelyek eddig megvédtek. Ne felejtsd el, hogy a határok néha nem korlátoznak, hanem védelmet nyújtanak. Néha nem érdemes átlépni őket. Néha azonban nagyon is megéri.

Ikrek

A gyerekkori barátaidra ma is számíthatsz. Azt, hogy ma nemcsak úgy értem, hogy mostanában, hanem úgy, hogy konkrétan szerdán. Ma érdemes segítséget kérni a legrégebbi barátaidtól. Azoktól, a barátaidtól, akik már akkor is ismertek, amikor még csak gyerekek voltatok. A gyerekkori barátaid most könnyedén megoldják azt a helyzetet, amelybe kerültél.

