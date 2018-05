Igazából szerelem: erre készülj májusban a szerelem terén

Minden hónap utolsó napján leülök a szőnyegre, kiterítem magam elé a kártyákat, behunyom a szemem, és veszek néhány mély lélegzetet. Amikor megfelelőképpen elcsendesedtem, megkérdezem:

Melyek a legfontosabb információk, amelyekre az olvasóimnak a következő hónapban szükségük van?

Mi az, ami a leginkább segíti őket abban, hogy megtapasztalják a szerelmet és a párkapcsolati boldogságot?

Aztán – továbbra is behunyt szemmel, a belső vezettetésre hagyatkozva – kihúzom a kártyákat.

Az elsőt Tori Hartmann: A csakrák bölcsessége című csomagjából húzom. Ez erre a kérdésre válaszol:

Miről szól ez a hónap?

A másodikat Esther and Jerry Hicks: Getting into the Vortex (Belépés a vonzás örvényébe) című paklijából húzom, amelynek ez az alcíme: Relationship Cards (Kapcsolati kártyák). Ebből erre a kérdésre kapunk választ:

Mi lesz a feladatunk ebben a hónapban?

A harmadikat pedig Kris Carr: Crazy Sexy Love Notes (Őrülten csábos szerelmes üzenetek) című kártyáiból húzom, és ezt kérdezem hozzá:

Mivel táplálhatjuk és támogathatjuk magunkat abban a folyamatban, amit a másik két kártya üzenete elindít?

Lássuk tehát, mi vár ránk májusban a szerelem, a párkapcsolat terén

Amiről a hónap szól: Önbizalomhiány.

Ami a feladat: A hiedelmeimet tükrözi minden, amit teremtek.

Ami támogatni fog: Lélegezz mélyen!

1. lap: Önbizalomhiány

Meg ne ijedj, nem arról van szó, hogy májusban még a maradék önbizalmadat is elveszíted! Épp ellenkezőleg: ez a hónap csodálatos lehetőségeket tartogat, hogy önbizalomhiányodat meggyógyítsd, és könnyed, laza magabiztosságra cseréld.

Ehhez csak arra van szükség, hogy tudatosítsd: ez a hónap erről szól. Minden olyan helyzet, amelyben azt érzed, hogy

nem kellesz,

nem vagy fontos,

nem vesznek észre,

nem figyelnek rád,

nem tartják tiszteletben a kéréseidet,

megmutatja, hogy ismét engedtél „ördögi” gondolataidnak.

Régóta meggyőződésem, hogy az ördög nem kívül él, hanem bennünk lakozik, és azoknak a gondolatainknak a szimbóluma, amelyekkel rendszeresen bántjuk magunkat. Ezek a gondolatok vezetnek ahhoz, hogy fokozatosan elveszítsük az önbizalmunkat – ha volt egyáltalán. Ezek olyan mondatok, amelyeket gyerekkorunkban sokat hallottunk a szüleinktől, a tanárainktól, a barátainktól, így észrevétlenül a valóságunkat alakító programmá váltak. Talán néhány ismerős neked is ezek közül:

Ne beszélj butaságokat!

Ezt te nem értheted.

Lehetsz szép és buta, vagy csúnya és okos, de a kettő egyszerre nem megy.

Ne álmodozz, ez nem fog sikerülni.

Micsoda hülye ötlet ez már megint?!

Ehhez te túl lusta vagy.

Így soha nem leszel sikeres.

Önbizalomhiányhoz vezet ezeken kívül az is, ha gyerekkorunkban rendszeresen semmibe vettek, nem hallották meg, amit mondtunk, és nem válaszoltak a kérdéseinkre. Minden ilyen alkalommal azt a következtetést vontuk le, a jelenlétünk nem számít, erre pedig felnőttként is további ilyen élmények épültek. Ez az oka annak, ha

úgy érzed, aki neked tetszik, azt bizonyára egyáltalán nem érdekled,

a kapcsolataidban gyakran kihasználnak, és eldobnak,

olyan párkapcsolatban élsz, amelyben nem vagy boldog,

a munkahelyeden nem értékelik a teljesítményedet,

a családban rád ruháznak minden olyan feladatot, amit senki más nem akar elvégezni.

A jó hír, hogy májusban lehetőséged lesz ezeket a régi programokat tudatosítani és újakra cserélni.

2. lap: A hiedelmeimet tükrözi minden, amit teremtek

Amikor arról olvasunk vagy hallunk, hogy boldogtalanságunk oka rendszerint a gyermekkorunkban átéltekben keresendő, hajlamosak vagyunk arra, hogy itt meg is álljunk, és szüleink (vagy mások) végtelen hibáztatásába kezdjünk. Az, hogy ezeket a történéseket feltérképezzük, és alkalmasint képesek legyünk haragudni a szüleinkre, egy fontos lépés a boldogságunkhoz vezető ösvényen. Ám csak egy lépés a sok közül, és követnie kell a többinek. Ezek pedig azt a folyamatot jelölik ki, amelyben megértjük, hogy a szüleink a tőlük telhető legjobbat és legtöbbet tették, akkor is, ha ezzel esetleg ártottak nekünk.

A megbocsátáson keresztül el kell engednünk az irántuk érzett haragot, és fokozatosan, a saját ritmusunkban tovább kell lépnünk. Mégpedig azért, mert valójában teljesen mindegy, hogy kik azok, akik hatására a boldogtalanságunkat okozó program az elménkben fut. Attól, hogy hosszan haragszunk rájuk, semmi nem fog változni. A változás attól következik be, hogy felismerem: minden, amit az életemben megtapasztalok, azt tükrözi, hogy miben hiszek. És ha más dolgokat szeretnék megtapasztalni, akkor új hiedelmeket kell kialakítanom. Ebben a segítségedre lehet az alábbi, megerősítő fohász.

Szeretett Istenem, kérlek, alakíts át engem. Mutasd meg, melyek azok a hiedelmek, amelyek által olyan életet teremtek magamnak, amelyben nem érzem jól magam. Kérlek, tisztítsd meg a gondolataimat, és gyomláld ki közülük azokat, amelyekre már nincs szükségem. Adj nekem új gondolatokat, olyanokat, amelyekben nincs sem félelem, sem bűntudat, sem harag. Tedd lehetővé, hogy a megbocsátás megszülessen a szívemben, és ezáltal könnyedén elengedjem a régi programot. Tudom, hogy veled együtt mindenre képes vagyok. Tudom, hogy veled együtt csodálatos, nevetős, szerelmes életet teremtek magamnak.

3. lap: Lélegezz mélyen!

A tudatos légzés a legegyszerűbb, és mindig kéznél lévő módszer, valahányszor elveszíted az önbizalmadat, és megrendül a hited abban, hogy bármi is jól sikerülhet. Az eredeti, valóban egészséges és teljes légzés az, amellyel először a hasunkat töltjük meg levegővel, és csak aztán haladunk tovább a mellkas felé. Ez valóban lassú és mély légzés, amely rendkívül nyugtató hatású, miközben ténylegesen élettel tölti fel minden sejtünket. Az egész életedre pozitív hatással lesz, ha rendszeresen így lélegzel. A csak mellkasi légzés ugyanis felszínes, így messze nem juttat annyi oxigént a sejtekhez, amelyekre azoknak valóban szükségük volna. A mellkasi légzés a stressz jele, ahogy az is, amikor elfelejtünk levegőt venni. Használd ezért a májust arra, hogy emlékezteted a testedet, valaha a lassú, mély légzés volt számára a természetes. Akár tedd mindennapi szokásoddá, hogy reggel 5-10 percet csak azzal töltesz, hogy – valamilyen szép zenét hallgatva, vagy a telefonodon az időzítőt beállítva – így lélegzel.

Mindenképpen kezdj el lassan, mélyen lélegezni, valahányszor kint vagy a természetben. Ehhez elegendő, ha egy fákkal szegélyezett utcán sétálsz, vagy egy csendes parkban üldögélsz egy padon. Szóval nem kell messzire menned, ne beszéld le magad a teljes légzésről azzal, hogy azt nem lehet lakásban, az irodában vagy a városi levegőben csinálni. Mindenütt lehet. A testednek és a lelkednek is szüksége van rá. Szánd ezt a hónapot arra, hogy rászokj a lassú, mély légzésre, és meg fogod tapasztalni az előnyeit: nyugodtabbá, jókedvűbbé, egészségesebbé és élettelibbé válsz, ez pedig magával hozza vonzerőd növekedését is.

Sarkadi Kriszta

szeretetterapeuta, a Szerelmeskönyv írója

Igazából szerelem