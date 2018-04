Napi horoszkóp 2018. 05. 01.: Fejezd be, amit elkezdtél!

Mostanában nem mindig fejezed be azt, amit elkezdtél. Május elseje jó alkalmat kínál arra, hogy végignézd: Mi mindent hagytál félbe mostanában. Nem kell mindent befejezned. Elég, ha csak azt fejezed be, amit biztosan be akarsz fejezni, amire biztosan szükséged van. Azt azonban, amit ma nem fejezel e örökre engedd el, és már ne akard folytatni.