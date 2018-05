Májusi horoszkóp: a sorsbolygók közbelépnek

Kos (március 21. – április 19.)

Ha a szerelmi életedről van szó, fogalmad sincs, mit kellene tenned. Partnered úgy viselkedik, mint egy jégtömb, és az a szeretet, az a szex, amire vágyakozol vele, lassan már csak emlék marad. A kapcsolat szakítópróbához érkezett, olyan nagy közöttetek a szakadék, hogy nincs értelme tovább erőlködnöd. Egy külföldi utazásra készülődés izgatottá tesz. A munkahelyeden meglep, hogy olyan személy végzi az aknamunkát ellened, aki korábban a bizalmasod volt.

Bika (április 20. – május 20.)

Néhányan értetlenül állnak az elhangzó mondataid előtt, amelyek kemények, kíméletlenek, és talán még burkolt fenyegetést is tartalmaznak. Mindennek oka az a nagyfokú kisebbrendűségi érzés vagy félelem, amely a szívedben lakozik, és amely a nagy döntések előtt tör a felszínre. Ezzel szinte önmagadat akadályozod meg, hogy tisztán, minden oldalról lásd az adott helyzetet. Ezért veszítheted el éppen azt, akire a legnagyobb szükséged lenne, és aki a legjobban szeret.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Már csak az hiányzik, hogy az adóhivatal figyelmének fókuszába kerülj. Ismered a mondást: „aki keres, az talál”, különösen, ha vállalkozásról van szó, ahol talán még lefoglalás is történhet. A szerelemben, ha nem szeretnéd magad tovább kínozni, elérkezett a szakítás ideje. Nincs értelme olyan ember után futni, aki nem szeret, és akiről azt sem tudod, hány szeretővel osztja meg az ágyát. Gyermeked észbeli képességeire méltán lehetsz büszke.

Rák (június 21. – július 22.)

Pattanásig feszülnek az idegeid. Annyira eleged van mindenből és mindenkiből, hogy szinte észre sem veszed, milyen kemény vagy, mert úgy érzed, több szenvedés jut most osztályrészül, mint máskor. Házas- vagy üzlettársi kapcsolatok is felbomlás útjára léptek, csak arra ügyelj, ne tegyél olyasmit, amivel fájdalmat okozhatsz nemcsak a másiknak, hanem azoknak az embereknek is, akik szeretnek és a környezetedben élnek.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Otthonod biztonságára fordíts nagyobb figyelmet, mert hívatlan vendégek tehetnek látogatást, és vihetnek magukkal néhány értékesebb tárgyat. Családtagokkal szemben ne légy túl kemény, próbálj sort keríteni egy tisztázó beszélgetésre, vagy ha ez fájdalmas, akkor gyakorold híres nagyvonalúságod, és kérdések nélkül is bocsáss meg és engedj el. A szerelem olyan hirtelen érkezik, mint derült égből a villámcsapás, és gyorsan megemeli adrenalinszintedet.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Titkos szerelmi kapcsolat miatt inkább a pokol bugyraiban mártózhatsz meg, mintsem a boldogságban. Olyan mondatok hangozhatnak el, amelyek nehezen bocsáthatók meg. Ha szülő vagy, gyermeked miatt tehetetlenséget érzel, mert hiába tudod, mi jó neki, nem hajlandó elfogadni a tanácsodat, és talán még bele is betegszik, csak hogy ne kelljen engedelmeskednie neked. A munkában jó teljesítményt nyújthatsz, és az új ötletekkel, amelyekkel előrukkolsz, nagy sikert arathatsz. Ha műtéti beavatkozáson estél át, most gyorsabban gyógyulsz.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A munkahelyeden ismét nehéz helyzet alakul ki, amelyet neked kell levezényelned, és amely miatt kíméletlen embernek fognak tartani téged a többiek. Közben azt nagyon kevesen tudják, te mindezzel nem értesz egyet, de parancsot kell teljesítened. Adó- vagy munkaügyi ellenőrzés lehet a láthatáron, figyelj, hogy minden szabályos legyen. A szerelemben váratlanul jut a tudomásodra egy hír, ami igencsak meglep. Egészséged megőrzésére fordíts most több időt és pénzt.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A régóta tartó feszült helyzetet, amelyben olykor a gyűlölet érzése is feltört lelked legmélyéről, el kell engedni. A megoldást az jelenti, ha félreállsz, mert így elkerülhetitek mindketten, hogy olyat tegyetek, amivel a saját és a családtagok lelkén lassan gyógyuló sebet ejtetek. A munkában remekül tudod kezelni a konkurenciát, senki sem fogja tudni, hányadán állnak veled, ami jó jel, mert nem láthatnak bele a kártyáidba.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Gyermekeddel vagy kedveseddel szemben ne üss meg olyan hangot, ami miatt éppen az ellenkezőjét váltod ki, mint amit szeretnél. A munkában szerencsés változások történnek. Váratlanul több lesz a barátod és a segítőd, de igazából neked csak egyre van szükséged, akivel korábban nem sikerült együtt dolgoznod. Nem találtátok a közös nevezőt, májusban viszont végre tökéletesen egymásra hangolódtok. Ideje lenne a hétköznapjaidba a rendszeres testmozgást is beilleszteni.

Bak (december 22. – január 19.)

Izgalmas találkozásban lehet részed, hallhatsz egy nem mindennapi hírt, váratlanul felkínálnak olyan lehetőséget, amelyen nem szabad gondolkodni, hanem azonnal igent kell rá mondani. Titkos üzelmeket is folytathatsz, ami elsősorban a megélhetéseddel, a szakmai jövőddel kapcsolatos. A manipulációid sikerrel járnak, de semmi esetre sem kéne még nagydobra verni. Egyik barátod keménynek tartja a kritikádat, amit nem hagy annyiban, így számíts rá, hogy visszavág.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A munkahelyeden többen úgy tartják, zsarnoki hajlamokkal rendelkezel, különösen az elmúlt és a most bekövetkező események miatt, amiben a te kezed is legalább könyékig benne volt. Ám ez csak a felszín, hogy kik állnak a háttérben, és valójában mit akarnak, csak kevesen tudják, és nem is tartozik másra. A család életében bekövetkező változások miatt tele van a szíved reménnyel, boldog és kissé feszült várakozással. A tervezett külföldi utazás többe kerülhet, mint amennyit előre terveztél.

Halak (február 19. – március 20.)

Váratlan kellemetlenséggel kell számolnod, amely a munkádat érinti. Talán elromlik valami, és kétszer kell fáradnod, vagy üzlettársad, kollégád olyan dolgokba bocsátkozhat, olyan stílust enged meg magának, ami miatt megdöbbensz. A munkahelyeden zajló változások miatt olykor azt sem tudod, ébren vagy, esetleg álmodsz? Tartsd szem előtt a régi mondást, miszerint: „ne szólj szám, nem fáj fejem”. Az anyagi ügyeid még mindig siralmasan állnak, de rövidesen bevételhez jutsz, és már nem okoz gondot az ajándékok vásárlása sem.