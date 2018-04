Napi horoszkóp 2018. 04. 30.: Minden energia felerősödik hétfőn

Néha egyedül érzed magad. Talán akkor is egyedül érzed magad, amikor sokan vannak melletted és körülötted. Nem biztos, hogy a többiek értik, hogy mi a magányod oka. A valódi ok az, hogy hiányzik neked a kapcsolódás, az egymásra figyelés, az, hogy valódi szeretettel és figyelemmel forduljatok egymáshoz.

Egy kis hamisság van a levegőben. Valaki talán nem teljesen őszinte veled. Nem azt mondom, hogy hazudik. Talán úgy kellene fogalmaznom, hogy nem mond el valamit. Lehet, hogy nem is meri elmondani. Lehet, hogy sokkal kedvesebbnek és szeretettelibbnek kellene lenned, hogy ne féljen tőled?

Rák

Ott is kérdéseket teszel fel hétfőn, ahol valójában minden egyértelmű. Ott is megkérdőjelezed, hogy kinek van igaza, ahol valójában tudod, hogy kinek van igaza. A kétkedés és a sok kérdés most bizonytalanságot szül. Érdemes lenne hétfőn elfogadnod a játékszabályokat és azt az alaphelyzetet, amelyben vagy.

