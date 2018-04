Napi horoszkóp 2018. 04. 29.: Vigyázz a szavakkal vasárnap!

Bika

Olyan könnyen leragadsz egy-egy emlékképnél. Könnyen lehet, hogy vasárnap is egy múltheti vagy múlthavi emléken merengsz. Ideje lenne megérkezned az itt és most pillanatába, mert itt és most is van min elgondolkodnod. Ma kellene megválaszolnod egy fontos kérdést, amit a gyerekeid vagy az unokáid tesznek fel.

