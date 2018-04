Mennyire bízhatsz meg a párodban? A horoszkópból kiderül

A Kos (március 21. – április 20.)

A Kos szinte kirobban az energiáktól. Így az sem véletlen, hogy azonnal robban, ha olyasmivel vádolod, amiben valójában bűnösnek kéne magát éreznie. Szóval, ha olyasmit kérsz rajta számon, amitől pillanatok alatt felmegy benne a pumpa ahelyett, hogy jót nevetve a kérdésen, valójában neked van okod a mérgelődésre. Alapvetően megbízhatsz benne, de időnként az óvatosság sem árt.

A Bika (április 21. – május 20.)

A Bika a megbízható, öntudatos típusok közé tartozik. Viszont amikor önmagához képest bizonytalannak tűnik, szinte biztosra veheted, hogy nem mond igazat, hogy próbál valamit elrejteni előtted. A számonkérésre könnyedén visszavág, sőt még ő kezd el féltékenykedni, amivel ugyanakkor csak a saját hűtlenségét vagy a hazugságot próbálja leplezni.

Az Ikrek (május 21. – június 21.)

Az Ikrek igencsak csavaros észjárású. Gyűlöli az ellenőrzést, a számonkérést, amire persze mindenkor tökéletes válaszokat képes adni. Amikor olyan mondatokkal dobálózik, hogy “te semmit nem tudsz, csak én tudhatom”, vagy “ne kutakodj folyton utánam”, akkor jobban teszed, ha nem bízol meg benne. Alapból nagyon nyitott és szívesen osztja meg veled a gondolatait, ezért mindig komoly oka van, amikor rejteget előled valamit.

A Rák (június 22. – július 22.)

A Rák akkor a legboldogabb, amikor veled vagy a családdal töltheti a legtöbb idejét. Ilyenkor nincs is okod a bizalmatlanságra. Amikor viszont hirtelen megváltozik, és egyre nagyobb távolságot tart tőled, érdemes elgondolkodnod a következő lépésen. Ő ugyanis nem szeret egyedül lenni, és ha az időt nem veled tölti, akkor biztosra veheted, hogy valaki mással találkozgat, talán bele is szeretett.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 23.)

Az Oroszlán mindent szeret a felügyelete alatt tartani, alapból kitartó és megbízható típus. A számonkérést, a szerinte indiszkrét kérdéseket viszont csöppet sem viseli jól. Nos, amikor a váratlan kérdésekre felemeli a hangját vagy egyszerűen visszavág, hogy te mit tehetsz és mit nem a szabadidődben, akkor kezdhetsz rá gyanakodni, hogy valamiben megszegte a megállapodásotokat. Ez az a pont, amikor jobb, ha nem bízol meg benne.

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A Szűz is a megbízható csillagjegyek közé tartozik. Érzékeny és figyelmes típus, viszont amikor rejteget valamit, hirtelen érzéketlenné válik. Míg korábban érezted az érzelmeket a hangjában, ez valahogyan kiveszik a mondandójából. Távolságtartató, hűvös, visszafogott a viselkedése, ilyenkor érdemes megkérdőjelezned a belé vetett bizalmat. Nagyon valószínű ugyanis, hogy rejteget és nem mond el neked valami fontosat.

A Mérleg (szeptember 24. – október 22.)

A Mérleg valójában nagyon ügyesen színlel és hazudik. Amikor úgy érzi, nincs más választása, a számonkérésre könnyedén visszakérdez, hogy “miért nem bízol meg bennem?”. Könnyedén manipulál érzelmileg, ilyenkor pedig ahelyett, hogy bűntudatot éreznél, mert azt gondolod, alaptalanul gyanakszol, inkább légy résen, mert szinte biztosan helyesek a megérzéseid, hogy titkol valamit előled.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpió nagyon hűséges és megbízható típus. Amikor rejteget valamit előled, látványosan megváltozik a viselkedése. Kifejezetten bosszantóvá válik, undok megjegyzéseket tesz a külsődre vagy az intelligenciádra, durván manipulál, esetleg fenyegetőzik, ami pedig korábban nem volt rá jellemző. Ilyenkor érdemes elgondolkodnod, meg akarsz-e bízni benne továbbra is. Kérdőre vonhatod ugyan, de választ úgy sem kapsz.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

A Nyilas gondtalan, független típus. Nagyon rosszul hazudik, ezért meglehetősen egyértelmű jeleket hagy. Szinte képtelen ugyanazt a történetet kétszer pontosan ugyanúgy előadni, de valójában nem is törekszik rá, hogy óvintézkedéseket tegyen. Simán megtalálod a lebuktató üzeneteket, telefonokat, és nem is akar védekezni, ha félrelépett. Nem mondható mindenkor megbízhatatlannak, de ilyenkor nem érdemes továbbra is megbízni benne.

A Bak (december 22. – január 20.)

A Bak szavahihető csillagjegy, ritkán okoz csalódást. Ha mégis megteszi, a bűntudat visszapasszolása játékot játssza veled. Ha olyan ügyes vagy, hogy hazugságon éred, szinte azonnal talál valamit, amivel visszavághat, amit ellened fordíthat. Amikor te érzed magad kellemetlenül, pontosan akkor lehetsz biztos benne, hogy olyasmit tett, amiről ő is tudja, megbántott téged.

A Vízöntő (január 21. – február 19.)

A Vízöntő is nagyon önálló és független típus. Gyűlöli a felelősségre vonást, és igen erős a meggyőzésben. Valódi pókerarc, ezért nem nagyon tudhatod, mikor mond igazat és mikor mesél kitalált történetet. Nagyon okos és intelligens csillagjegy, gyorsan reagál a kérdésekre, már csupán ezért sem könnyű őt fülön csípni. Viszont, amikor a megszokotthoz képest is távolságtartóbban viselkedik, akkor mindenképpen kezdhetsz gyanakodni.

A Halak (február 20. – március 20.)

A Halak nagyon érzékeny típus, ezért benne biztosan feléled a lelkiismeret furdalás, amikor nem mond igazat vagy olyasmit tesz, amiről pontosan tudja, hogy megbánthat vele. Amikor hirtelen ajándékokkal, meglepetésekkel halmoz el, vagy váratlanul sokkal többet tesz érted, mint korábban bármikor, sajnos az öröm és a bizalom helyett gondolj arra is, valamiért éppen bűntudatot érez.

(via horoscope-daily)