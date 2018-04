Teliholdmágia, amit ki kell próbálnod a boldogságért

A gyertyamágiához szükséged lesz

5 apró kristályra – virágszirmokat is használhatsz helyette

néhány szál füstölőre vagy gyertyára

néhány papírlapra és tollra

Így készülj fel a mágiára

A gyertyamágia tökéletes időpontja a Skorpióban ragyogó telihold, amelyre április 29-én és 30-án kerül sor. Mielőtt nekikezdenél a szertartásnak, a legfontosabb, hogy kitakarítsd, megtisztítsd a helyiséget, ahol a mágiát végzed majd. Az aurádat is megtisztíthatod, amelyhez tökéletes a füstölő. Gyújtsd meg, és képzeld el, ahogyan egyre fényesebb és tisztább a testedet körülölelő energiaburok. Ha elkészültél, meggyújthatsz újabb füstölőd vagy a kikészített gyertyát, esetleg aromalámpát. Elindíthatsz kellemes, meditációs, lazító zenét is, majd egy kicsit mozgasd át a tested. Guggolj le, és állj fel néhányszor vagy ugrálgass. Ez a rövid gyakorlat ellazítja az elmét, elűzi a fejedből a zavaró gondolatokat. Ülj le az asztalhoz, vedd magad elé a papírt és a tollat.

Kezdődhet a teremtő mágia

Írd le a papírra mindazt, amit el szeretnél engedni. Végy néhány mély lélegzetet, majd fogj hozzá az íráshoz. Indíthatod például ezzel a mondattal a levelet, a szöveget: „Kedves félelmeim! Mostantól elengedlek titeket, szálljatok messzire tőlem, hogy a boldogság, a felhőtlen öröm érzése tölthesse be a lelkemet.” Folytathatod, leírhatsz mindent, ami zavar, ami fájdalmat, bánatot okoz az életedben. Hagyd szabadjára a fantáziádat, hadd jöjjenek belülről a gondolatok. Engedd szabadon az érzéseket. Légy türelmes, engedékeny és figyelmes önmagaddal. Ne akarj semmit, amit a lelked nem szeretne megtenni.

Amikor úgy érzed, minden gondolatot papírra vetettél, tedd le a tollat, és feküdj le a padlóra vagy ha ágy is van a szobában, azon is kinyújtóztathatod magad. Fogd a kezedbe a kristályokat vagy a virágszirmokat. Helyezkedj el a lehető legkényelmesebben. Hunyd le a szemed, és irányítsd a figyelmedet a kövekre, virágokra. Érezd a bizsergető energiát. Helyezd az első kristályt (lehetőleg rózsaszínűt vagy fehéret) a szívcsakrára, majd a következőt a gyomorhoz, a napfonat csakra pontjára, a harmadikat a szemöldök vonalába, a harmadik szem csakrára. A maradék két kristályt tartsd a két tenyeredben.

Hunyd le a szemed, majd végy pontosan 11 mély lélegzetet. Érezd a kristály rezgését a szívcsakrán. Érezd, ahogyan megtisztítja, gyógyítja a lelkedet. Mondhatod magadban a következő szöveget: „Nyitott vagyok és befogadó. Elfogadom az életem áramlását. Pontosan tudom, a gondviselés segít engem. A belső bölcsességem irányít az életemben. Boldog és kiegyensúlyozott vagyok. Minden tökéletesen áramlik az életemben.”

Most pedig irányítsd a figyelmedet a napfonat csakrára tett kristályra és gondolatban ezt a szöveget mondd: „Szeretem és elfogadom magamat. Erős vagyok, bármit képes vagyok elviselni. Többé nem sanyargatom sem a lelkem, sem a testem, nem törekszem rá, hogy tökéletes legyek, hiszen már most is tökéletes vagyok. Megbocsátok magamnak. Értékelem és tisztelem magamat.”

A figyelmedet végül irányítsd a harmadik szem csakrára helyezett kristályra. Lazíts és csak figyelj befelé. Mit érzel? Milyen gondolatok járnak a fejedben? Lassan nyisd ki a szemed, óvatosan tedd le a kristályokat, lassan, finoman emelkedj fel és ülj le az asztalhoz, végy magad elé egy másik papírlapot. Írj le mindent, ami most eszedbe jut. Hagyd újra áramolni az érzéseket, a gondolatokat. Milyen pozitív üzenetek törnek fel belőled? Mit üzen a lelked? Hagyd most szárnyalni a gondolatokat.

Lassan befejeződik a gyertyamágia

A gyertyamágiát zárd le úgy, hogy lassan széttéped az első lapot, amelyre a félelmeket és mindazt írtad, amitől meg szeretnél szabadulni. Közben mantrázhatod, ismételgetheted magadban, hogy „szabad vagyok, biztonságban vagyok, szeretve és segítve vagyok”. Amikor elkészültél, dobd ki a papírdarabkákat, a másik lapot pedig összehajtogatva tedd el. Köszönd meg magadnak, az angyaloknak, a gondviselésnek a támogatást. Fújd el a gyertyát, tedd biztosra helyre a kristályokat, szellőztesd ki a helyiséget. Jobban érzed magad? Nem véletlenül, hiszen boldogságot teremtettél magadnak.

Boldog Skorpió teliholdat.

(via forever conscious)