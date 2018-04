Melyik csodás kártyát húzod? Ezt jósolja a párkapcsolatról

A jósláshoz előbb lazítsd el egy kicsit magad. Végy néhány mély lélegzetet, dőlj hátra, helyezkedj el kényelmesen a képernyő előtt. Le is hunyhatod a szemed. Amikor úgy érzed, felkészültél, nézd meg a gyönyörű kártyákat, és válaszd a szerinted legszebbet.

Az első kártya jóslata: fejlődés

A kártya jóslata szerint a fejlődés egy folyamat, amellyel pozitív irányban változik az életed. Minden esemény lehetőség a fejlődésre, a tudatosság felismerésére. Az univerzum törvénye szerint minden, ami veled történik, a lelki fejlődést szolgálja. Amikor képes leszel megérteni, hogy valójában mindent magad teremtesz az életedben, akkor találsz a valódi bölcsesség útjára. A tapasztalatok valójában az élet ajándékai, melyeket pontosan azért kapsz, hogy önmagadra ébredhess. Az akadályok, a nehézségek téged segítenek, ha ezt nem is mindig érzed így. Amikor képes leszel hálát érezni a problémákért, amelyek tanítottak, erősebbé tettek téged, akkor válsz valódi bölccsé. A párkapcsolatok is tanítanak, éppen ezért is légy hálás a múltbeli tapasztalatokért. Olyanná formáltak, alakítottak téged, amilyen most vagy. Elindítottak a fejlődés, a lelki érettség útján. Amikor valóban hálát érzel a múlt eseményeiért, könnyedén bevonzod a hozzád leginkább illő társat is.

A középső kártya jóslata: megbocsátás

A kártya jóslata szerint itt az idő, hogy megbocsáss és elengedj minden fájdalmat, haragot, felháborodást, keserűséget a szívedből. Engedj el végre minden negatív érzést a lelkedből, a gondolatokat az elmédből. Szabadulj meg, lépj túl a múlt bánatán, szomorúságán, mert ezek az érzések felégetik a lelkedet. A megbocsátással a szíved is megtisztul. Ez a felszabadító érzés pedig a legnagyszerűbb ajándék, amit csak az univerzum adhat neked. Mindenki követ el hibákat, mindenki tévedhet és mindenki szenvedhet valaki miatt. A tudattalanul is elkövetett vétségek nagyon fájdalmasak lehetnek, valójában mégis mindegy, mi történt a múltban, mert a jelen tapasztalata, eredménye a legfontosabb. Isten megbocsátja a vétkeidet, ezért bocsáss meg magadnak és persze mindenki másnak is. Ha még úgy érzed, képtelen vagy a megbocsátásra, akkor gondolj közben magadra, mert csak magadat bántod a negatív érzésekkel. Akadályozod a szeretet, a szerelem természetes áramlását, ezért nem találod a társadat, vagy ezért küzdesz nehézségekkel a kapcsolataidban.

A harmadik kártya jóslata: azonosság

A kártya jóslata szerint pontos képet alakítottál ki magadról, ismered a képességeidet, az erősségeidet. Azonosultál a testeddel, az elméddel, kialakítottál magadban egy sajátos világot, hitedet. A valódi szenvedélyt, a vágyakat valójában elrejted, mert egy hamis képnek szeretnél megfelelni. Talán nem is tudod pontosan, ki is vagy valójában. A személyiségedet mindennap a szerint formálod, hogy épp melyikkel tűnsz a leginkább elfogadhatónak, szerethetőnek mások szemében. Vedd észre, ez nem te vagy, hanem valaki, aki folyamatosan önmaga ellen tesz. Amikor felismered mindazt, amit kifelé mutatsz, aminek meg akarsz felelni, akkor vetkőzheted le az álszemélyiségeket magadról. Légy az, aki te vagy, mert csak így lehetsz igazán boldog, sikeres és elégedett. Gondold végig, vajon ki lakik a lelkedben, ki is vagy te valójában? Ismerted magad valaha is? Amikor mélyebben is elmerengsz ezeken a kérdéseken, akkor ébredhetsz rá a valóságra. Akkor nyílsz ki, akkor éled önmagad, és akkor talál rád a valódi szerelem is.

