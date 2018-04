5 dolog, amiben egy Skorpió megváltoztatja az életedet

A Skorpió a természet egyik legnagyobb rejtélye: megfejthetetlen, kiismerhetetlen, ugyanakkor képesek teljesen felforgatni az életedet, ha találkozol velük. Egy dolog biztos velük kapcsolatban: az élet a Skorpió után már sosem lesz ugyanaz.

Ez az öt tulajdonságuk alapjaiban változtathatja meg azt, ahogy a világról gondolkodsz.

Hűség

Nincs még egy olyan hűség, mint a Skorpió-hűség. Számára még a legkisebb árulás is ugyanolyan súlyú, mint a legnagyobb, épp ezért egy rossz szóval sem árulna el téged, ha fontos vagy neki. Ő a titkaid legjobb őre – sokszor még azoké is, amelyeket magadnak sem vallottál be.

Megértés

Soha nem lesz szükséged arra, hogy az érzelmeidet, gondolataidat leírd egy Skorpiónak – már úgyis tudja őket, elméd annyira áttetsző számára, mint egy fátyol.

Kemény szeretet

A Skorpiók a kemény szeretet mesterei. Nem hisznek abban, hogy távolról kellene figyelniük, míg szeretteik a saját démonaikkal harcolnak – ehelyett beállnak melléd megküzdeni velük, még ha ez azzal is jár, hogy azokkal a félelmeiddel is szembe kell nézned, amelyekkel még nem akartál. Belőlük merítheted a legnagyobb lelkierőt a nehéz helyzetekben.

Tanítás

A Skorpiókból válnak a legkiválóbb tanárok, egész egyszerűen azért, mert olyan dolgokat tudnak megtanítani, amilyeneket senki más. Nemcsak életről és halálról okíthatnak, de arról is, hogy miként egyensúlyozz végig a kettő közti ösvényen.

Humor

A Skorpiók humora nagyon különleges: sötét, szarkasztikus, ugyanakkor még a legrosszabb helyzetben is megtalálják a viccet. Ahelyett, hogy mélyen eltemetnéd magadba a fájdalmaidat, a Skorpió segít abban, hogy a sírásig nevess rajtuk.

Forrás: Thought Catalog

