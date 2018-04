Ez a 3 csillagjegy különösen önző típus

A Kos mindent magának akar

A Kos folyamatosan versenyez mindenkivel. Kimerítő már első hallásra is, ugye? De nem neki. Amikor a szeme előtt lebeg az első díj, a győztes jutalma, mindent megtesz, hogy ő legyen a befutó. Képtelen veszíteni. Ha ehhez az kell, feláldozza a legjobb barátját vagy bárkit, aki addig közel állt a lelkéhez. Csak a győzelemre képes koncentrálni, magának akar mindent, semmi más nem számít. Persze pontosan tudja, mit tesz, hiszen az önzőségével is tisztában van. Előfordul az is, hogy be nem ismerné, mennyire magának való, ilyenkor azzal védekezik, ő csupán elszánt és céltudatos, amikor pedig úgy hozza a sors, az igazáért száll harcba. Ugyanakkor akad példa arra is, hogy nagylelkűen tesz a köz és a többiek érdekében. Hogy önző csillagjegy? Kétségtelen.

Az Oroszlán kiköveteli a figyelmet

Az Oroszlán köztudottan imádja a figyelmet. Ha a reflektorfény esetleg valaki másra vetül, pillanatok alatt ellopja a show-t és magára irányítja. Ahelyett, hogy figyelmesen hallgatná mások előadását, a pillanatra koncentrál, amikor átveheti a beszélgetés fonalát. Nála az a teljes összeomlás, amikor helyette valaki más ragyog és csillog a társaságban. Elő nem fordulhat, és valójában nem is gyakori eset, hogy ő a háttérben marad. Mert képtelen észrevétlen maradni. Meggyőződése, hogy minden róla szól, minden neki jár, hiszen ő a királynő, a király, a történetek főhőse. Az önbizalma, az egója óriási, tudja, mit és hogyan akar, hogyan érvényesítse az akaratát, a célját. Ugyanakkor ha az önbecslése a helyén van, pontosan érzi, hol húzódik a rivaldafény határa, ilyenkor inkább a lelkűség jellemzi, mint az önző, magának való viselkedés.

A Szűz tudja a tutit

A Szűz szinte már nevetségesen büszke csillagjegy. Rémesen aprólékos és maximalista, akiről nem véletlenül feltételezed, ő a legintelligensebb csillagjegy a csoportban. Szerinte rajta kívül mindenki lusta és a felelősséget sem képes vállalni. Ő az egyetlen, aki magas minőségű munkát tesz le az asztalra, aki példát mutat mindenki másnak, aki ér valamit. És persze ő az, aki mindenkinél mindent jobban tud és csinál, mindez pedig feljogosítja a kritikára. Könnyedén bírál, bocsánatot viszont sosem kér. Nem alkuszik, nem tesz engedményeket, ha egyezségben reménykedsz, csalódni fogsz. Meggyőződése, hogy a világnak kell változnia, nem neki. Az is kétségtelenül igaz, hogy hihetetlenül nagyvonalú, együtt érző, könyörületes és nagyon kedves is tud lenni. Nem minden esetben önző és magának való, gyakran előbb tesz másokért, mint hogy a saját igényeire figyelne.

(via elit daily)