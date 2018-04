Napi horoszkóp 2018. 04. 25.: Változások várhatók!

Meglepően bölcs tanácsot ad a szerelmed neked munkaügyekben, vagy a karriereddel kapcsolatban. Nem mindig volt ennyire hatásos az, amit a szerelmed mondott ezekben a témákban, ezért érdemes most megfogadnod a tanácsát. A legjobb amit tehetsz, hogy most töviről hegyire beszámolsz neki egy munkahelyi ügyről.

Ma könnyű elterelni a figyelmedet. Elég egy kis zaj, vagy egy érdekes hír, egy jó ötlet, ami a saját fejedből pattan ki, és máris elfelejted, hogy mit is csináltál valójában. Érdemes ezért nemcsak felírni magadnak, hogy mit kell megcsinálnod ma, de érdemes félóránként ellenőrizned, hogy valóban azzal foglalkozol-e, amivel éppen kell.

Talán egy költözés előtt állsz, vagy egy új helyet keresel a vállalkozásodnak, új iskolát a gyerekednek, esetleg új edzőtermet magadnak. Bármihez is keresel új helyszínt, amikor ott vagy, tedd fel magadnak a kérdést: boldog tudnék lenni itt? Valóban jól érezném magam itt? Szívesen töltenék itt egy egész napot, hetet, hónapot, évet?

Egy véletlennek köszönhetően olyasmit is megtehetsz, amit máskor nem tehettél volna meg. Érdemes kihasználnod ezt a véletlent és érdemes most cselekedned. A lehetőségeket azért kapod, hogy élj velük. ez pedig olyan lehetőség, amellyel tilos nem élned akkor, ha szeretnél egyről a kettőre jutni.

Okosan, ügyesen és főleg taktikusan kellene elmondanod egy hírt valakinek ma. Persze, egyszerűbb lenne rázúdítanod úgy ahogy történt, mindenféle megfontolás nélkül. Ez lenne az egyszerűbb, de nem ez lenne a jobb. Most mindenkinek az a jó, ha te csak adagolod az információkat, és nem ömlesztve adod át azokat.

Többféle karrierút áll előtted. Lehet, hogy nem érzékeled ezeket, vagy úgy képzeled, hogy csak egyfajta jó megoldás van a számodra. Az igazság azonban az, hogy most két-három lehetőség, két három karrierút is felragyog előtted. Szerdán a szívedre hallgass a karriereddel és az előmeneteleddel kapcsolatos kérdésekben.

Valaki el akarja hitetni veled, hogy most le kell mondanod valamiről. „Nem lehet meg mindened, engedd el” – hangzik az érvelés, de ez hibás érvrendszer. Nem arra kellene figyelned, hogy mit kell elengedned, hanem arra, hogy minek a megtartása okoz neked örömet. Mi az, ami boldogan, könnyedén és élvezettel tartasz meg?

Félsz elköteleződni egy változás mellett, mert nem tudod, hogy elég kitartó leszel-e. Félsz igent mondani egy felkérésre, mert nem tudod: valóban megfelelsz-e az elvárásoknak. Ma érdemes bátornak lenned. Érdemes igent mondanod akkor is, ha a félelemmel teli részed nemet mondana a legszívesebben.

Halak

Azt válaszd, ami mókás. Vagy azt, ami mókásnak ígérkezik. Az öröm vezet most minden döntésedben, és az öröm igen jól mutatja, hogy mit érdemes döntened, hogyan érdemes választanod. Bármilyen döntést is kell meghoznod, bármin is kell változtatnod, válaszd azt az opciót, amely a legörömtelibbnek tűnik.

