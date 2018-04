Ez a 4 csillagjegy valódi látnok

A Rák a lélek gyógyítója

A Rák az anya, a lélek gyógyítója. Minden rezdülésedet érzi, szavak nélkül is pontosan tudja, hogyan érzed magad. Nem véletlenül, hiszen különlegesen érzékeny és empatikus típus. Míg a saját érzéseit nem mindig érti, a tiédet tisztán érzékeli és látja. A hangulata ingadozó, de éppen azért, mert nagyon intenzíven hatnak rá a külvilág történései. Időnként szüksége van nyugalomra, pihenésre, amikor visszahúzódhat a saját világába, összeszedheti, rendezheti az érzéseit, a gondolatait. Hajlamos ugyanis többet adni, a saját igényeit félretéve inkább csak a többiekre figyelni, róluk gondoskodni. A hagyományos értékekben hisz, szívesen ül le veled beszélgetni, meghallgat, legyen szó bánatról, örömről. Az ő vállán bármikor kisírhatod magad.

A Halak a legempatikusabb csillagjegy

A Halak rendkívül empatikus típus. Nem véletlenül, hiszen a Rák mellett ő is vizes csillagjegy, könnyedén hangolódik rá mások érzelmeire. Különlegesen érzékeny a nyers viselkedésre, a durvaságra, nagyon elszomorítja, amikor ezt látja, tapasztalja maga körül. Furcsa módon még sincs egészen tudatában a képességének. Az élet számára sokszor hatalmas fájdalomlabdának tűnik, testileg, lelkileg és mentálisan is átveszi a külvilág energiáit, rezgéseit. Hajlamos betegségtüneteket észlelni magán akkor is, amikor oka sem lenne rá. Nem mindig tudja, valójában mi is történik vele. Amikor ráébred bámulatos megérző képességére, különleges intuíciójára, és használni kezdi médiumi, látnoki adottságát, onnantól kezdve szó szerint kinyílik előtte a világ.

A Bika túlérzékeny is lehet

A Bika empátiája bámulatos, pedig nem is erről a tulajdonságáról a legismertebb. Nagyon figyelmes, folyton azt nézi, mit tehet a környezetéért, a körülötte élőkért, és pontosan ezen okból hajlamos számtalan dolgot túlreagálni. Miközben atyáskodó/anyáskodó típus, könnyen előjöhet belőle a harcias oldala is, de csak akkor, ha úgy érzi, meg kell védenie a szeretteit vagy a számára igazán fontos embereket. Az érzelmek könnyen elboríthatják, ezért az érzések irányításában akad még tanulni valója. Ilyenkor jobb őt hagyni, hadd szusszanjon egyet, vegyen néhány mély levegőt, hogy visszanyerhesse híres önuralmát. Amikor egyensúlyba kerül a lelke, akkor képes előretekinteni és igazán hasznos tanácsokat, javaslatokat adni.

A Mérleg született békéltető

A Mérleg egyik legkülönlegesebb adottsága kétségtelenül született empátiája. Könnyedén képes beleképzelni magát mások helyzetébe, így a problémákat mindenkor mindkét oldalról látja. Bölcsesség jellemzi, ugyanakkor ez a belső erő leterheli, kimerítheti őt. Ilyenkor mindenképpen szüksége van némi magányra, hogy ismét visszataláljon a lelki egyensúlyhoz. A diszharmónia, a negatív környezet könnyen megbetegítheti, hiszen őt is nagyon erősen befolyásolja a környezete energiája. Született diplomata és békéltető, a vitás helyzeteket könnyedén megoldja, kibékíti, de a konfliktusok erősen meg is viselhetik harmóniára törekvő lelkét. Míg másokat remek és hasznos tanácsokkal lát el, a saját életében nem mindig találja a megoldást. Pedig ő is képes előre látni, a jövőbe tekinteni.

(via ohippo)