5 jellel üzen az univerzum, amikor a kiégés felé tartasz

Emberek vagyunk, ezért gyakran fel sem tűnik, amikor a vesztünkbe rohanunk. Pedig önmagában már az is erős figyelmeztetés, amikor az életed stresszes, feszült, nem találod a helyed a világban, anyagi, párkapcsolati gondokkal küszködsz. A stressz nagyon megviseli a lelkedet, tönkre teszi a napjaidat, kiégéshez, kiábrándultsághoz vezet. Úgy érzed, semmihez sincs erőd, energiád, semmi nem okoz valódi örömet. Az univerzum, de lehet az angyalod is, határozott jelzésekkel próbál figyelmeztetni téged, hogy mielőbb kérj segítséget, vagy változtass az életmódon. Ez az 5 jel a kiégés veszélyére figyelmeztet. Tapasztaltad már valamelyiket?

1. jel, hogy a kiégés fel haladsz

A kiégés erős jele, amikor azt álmodod, hogy nagyon keresel valamit vagy valakit, és persze nem találod. Az álomképpel az univerzum arra próbál figyelmeztetni, hogy túlterheled magad, ideje lenne megállnod, lazítani, pihenni, lecsendesíteni az elmét. Az álom üzenete szerint túlzottan is sok energiát fektetsz valójában fölöslegesen a céljaidba, melyeket az erőfeszítések ennek ellenére sem érsz el.

2. jel, amellyel az univerzum figyelmeztet a kiégésre

Amikor gyakran beütöd a lábujjadat, vagy hasonló apró, de kellemetlen balesetek érnek, az sem a véletlen műve. Az univerzum újabb jelzéssel figyelmeztet téged. Főként az elkerülhető balesetek azok, amelyeket sosem a balszerencse okoz, ilyenkor is érdemes megállnod és átgondolnod, vajon miért történik mindez veled. Amikor rövid időn belül többször is beütöd magad, akaratlanul okozol fájdalmat a testedben, mind-mind figyelmeztetés, hogy állj meg egy kicsit, és gondold át kétszer is, merre irányítod, hogyan folytatod tovább az életedet.

3. jel, így figyelmeztet az univerzum a kiégés lehetőségére

Amikor kimerültnek, erőtlennek érzed magad, amikor nem találod a helyed az életedben, amikor azt látod, mások nem értékelnek téged megfelelően, újabb üzenet az univerzumtól, hogy szépen lassan a kiégés felé tartasz. Céltalanná válsz, gyakran szorongsz, mert nem érzed magad kellően értékesnek. Amikor felismered magadban ezt a jelet, próbálj meg énidőt teremteni magadnak, vagyis tedd azt, amit a szíved diktál, amire mindennél jobban vágysz. Ha szükséges, kérhetsz segítséget is, akár barátoktól, akár szakembertől.

4. jel, mely szerint a kiégés felé haladsz

Amikor fontos találkozókat, megbeszéléseket elfelejtesz vagy csúnyán elkésel, még nem feltétlenül a memóriáddal lehet baj. Ha többször megismétlődik, gondolj rá, ez egy újabb jel, amellyel az univerzum figyelmeztet téged. Túlterheled, túlvállalod magad, és veszélyesen gyorsan haladsz a kiégés felé. Önmagában azzal nincs probléma, ha időnként megfeledkezel kevésbé lényeges eseményekről, de amikor rendszeresen fordul elő, ráadásul másokat is érint a feledékenységed, az bizony erős jelzés lehet.

5. jel az univerzumtól, amikor a kiégés felé tartasz

Amikor a hobbidhoz, a kedvenc kikapcsolódási formádhoz sincs már kedved, pedig korábban imádtad – az a kiégés felé vezető út talán legerősebb jelzése. Nagyon szeretsz főzni, de mostanában semmi örömet nem találsz benne, a jóga az életed része, még sincs semmi kedved a gyakorláshoz, enerváltnak érzed magad, eltűnt a rád jellemző lelkesedés, életöröm. Bármilyen negatív időszakot is élsz, mindenképpen érdemes tudatosítanod ezeket a jelzéseket. Próbálj minél többet lazítani, kilépni a megszokott rutinból, sétálni a szabad levegőn, olyasmit tenni, ami önkéntelenül is örömmel tölt el. Így indulhatsz el ismét felfelé a lélekfejlődés és a boldogság útján.

