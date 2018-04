Ez a 4 csillagjegy a legnagyobb manipulátor

A Ikrek a szavakkal manipulál

Az Ikrek a kommunikáció mestere. Bámulatosan bánik a szavakkal, nála sosem tudhatod, a mondandójában rejlik-e valamilyen hátsó szándék is. Nagyszerű előadó, bámulatosan könnyedén csavar az ujja köré, hiszen pontosan tudja, mit hogyan mondjon, hogy célba érjen nálad. És olyan hihetetlenül édesen teszi, hogy haragudni sem lehet rá. Persze a legtöbbször észre sem veszed, hogy valójában manipulál. Érdemes némi kétkedéssel fogadni a közeledését, ami nem is olyan egyszerű, mert amit kimond, azt mindig mély meggyőződéssel mondja. A probléma ott kezdődik, hogy túlzottan gyorsan változik az elképzelése, a véleménye.

A Rák az érzelmekkel manipulál

A Rák az egyik legérzelmesebb típus, ezért az sem véletlen, hogy az érzelmekkel, az érzelmeken keresztül próbál manipulálni. Pontosan tudja, mit és milyen érzelmi színezettel adjon elő, hogy könnyedén a csapdájába csaljon téged. Lehetetlen ellenállni neki, mert elképesztően vonzó, arról nem is beszélve, hogy a csábítás minden eszközével rendelkezik. Amit avagy akit akar, ő mindig megszerzi magának, számára nem létezik elérhetetlen cél, legyen az bármilyen rövid életű is. Ő az érzelmi manipuláció nagymestere, ha az kell, a legszebb szavakat, ha pedig az, a könnyeket veti be. Hogy sikeres benne? Kétségtelenül.

Az Oroszlán a legmagabiztosabb

Az Oroszlán hajlamos azt gondolni, ő mindenki és mindenek fölött áll, ő a legjobb, ezért a legjobbat is érdemli. Nem véletlenül, hiszen a narcisztikus viselkedési minta az ő esetében viszonylag gyakran fordul elő. Márpedig ez a típus előszeretettel manipulálja a környezetét. Meggyőződése, hogy mindenki pontosan azt kapja, amit megérdemel, a királynak pedig természetesen minden jár. Amit vagy akit akar, azt csak és kizárólag magának akarja. Olyan lenyűgözően csavar az ujja köré, hogy esélyed sincs menekülni előle, szinte szó szerint becserkész és levadászik. Az is biztos, óriási a szíve és a lelke, ha akar, mindenestül akar, és ha ehhez manipulálnia kell, akkor manipulál.

A Vízöntő a függetlenséggel manipulál

A Vízöntő valóban boldog és szívesen veszi, amikor fülig beleszeretsz. Úgy tűnhet, az érzéseidet is viszonozza. Ne is kételkedj benne, ő ugyanis sosem manipulálna érzelmileg. Ő is az a típus, aki ha valamit nagyon akar, azért mindent megtesz, hogy megszerezze magának. A probléma és a manipuláció ott kezdődik nála, hogy nagyon gyorsan veszíti el kezdeti lelkesedését és érdeklődését, akár egészen rövid idő után is valami mást, valami újat akar. És ilyenkor jön a szerinte jól beváló, mégis meglehetősen manipulatív szöveg: „Te nagyszerű és szuper vagy, nálam sokkal, de sokkal jobbat érdemelsz.” Talán még igaza is van.

