Melyik szimbólumot választod? Ez akadályoz most a leginkább téged

A legtalálóbb választ akkor kaphatod, ha adsz magadnak némi időt, és picit ráhangolódsz a szimbólumok energiájára. Helyezkedj el tehát kényelmesen, le is hunyhatod a szemed. Végy néhány mély levegőt, amikor ellazultál, nyisd ki a szemed, nézd meg a szimbólumokat, és válaszd azt, amelyiket a lelkedhez a legközelebb érzed. A spirituális üzeneteket a képek alá görgetve olvashatod el.

Ez akadályoz, ha az az első szimbólumot választottad

Az univerzum szimbólumát választottad. Mindez pedig azt jelenti, semmilyen akadály nem áll most előtted, hátradőlve várhatod a megérdemelt jutalmat, amiért keményen megdolgoztál a múltban. Az égiek a köszönetüket fejezik ki, mert másoknak is segítesz a fejlődésben, a tudatosság megismerésében. Spirituális tanítónak születtél, ajándékként kaptad ezt a különleges képességet. A tudás képességét birtoklod. Ott van a lelkedben minden ahhoz, hogy az életedet igazán boldoggá, sikeressé és örömtelivé tehesd. Már tudod, nincs jó és rossz, helyes és helytelen, csak a létezés létezik. Ha kedved tartja, írhatsz spirituális blogot, esetleg ültess fát, segítsd a barátokat, amikor kérik. Bízz önmagadban, de soha ne szállj el. Maradj az, aki eddig is voltál.

Ez a spirituális üzeneted, ha a második szimbólumot választottad

A szimbólum üzenete szerint a legjobb időben vagy a kapcsolódáshoz. Kapcsolódj a lelkedhez, a természethez, a többi emberhez. Nem vagy egyedül, az univerzum végtelen hálójának tagja vagy, mint mindenki más, ezért bárkivel képes vagy kapcsolatba lépni. Csak emlékezz erre, amikor épp nagyon magányosnak érzed magad. Próbáld csak ki. Lazulj el, és gondolj valakire, aki fontos neked. Ne akarj semmit, csak küldj gondolatban finom szeretetenergiát. Ha épp párkapcsolati vagy munkahelyi problémákkal küzdenél, tégy ugyanígy. Próbáld megváltoztatni az eddigi hozzáállásodat, a kapcsolatot, az érzéseket. Képzeld magad az ő helyzetükbe, és az ő szempontjaik szerint vizsgáld meg a konfliktusokat. Próbáld meg félretenni az egót, ha nem is egyszerű. Lazítsd el magad, meditációban tedd fel a kérdést, mit tégy másként. A választ megkapod, hiszen mindenkivel kapcsolatban állsz – a magasabb éneddel is.

Ezt üzeni a harmadik spirituális szimbólum

A gyönyörű szimbólum üzenete szerint nagyon sokat és keményen dolgoztál az elmúlt időszakban, ezért épp ideje a pihenésnek, a lazításnak. Mindenképpen végy ki néhány nagy szabadságot, engedd meg magadnak a napfény élvezetét, az önfeledt örömet, ébreszd fel magadban a belső gyermeket. Tégy olyasmit, amit csak ritkán teszel, légy spontán és egy kicsit gondtalan, indulj útnak különösebb szervezés nélkül. Számodra különösen fontos, hogy azt tedd, amit a lelked üzen. Soha ne érezz bűntudatot azért, mert megengeded magadnak az örömet, az önfeledtséget és azt, ami neked jó leginkább, nem pedig a többieknek. Talán már nagyon régen nevettél szívből, épp itt az idő, hogy könnyesre kacagd magad. Éld meg ismét a jelen legszebb pillanatait, mint egykoron kisgyermekként. A lelked így töltheted igazán fel.

Ez akadályoz téged, ha a negyedik szimbólumot választottad

Ha ezt a szimbólumot választottad, nagyon úgy tűnik, többet foglalkozol a külsőségekkel, mint a lelkeddel. Mélyen a szívedben minden kérdésedre ott lapulnak a válaszok, de amíg fejben élsz, az ego irányít, nem hallhatod meg a szív és a lélek üzenetét. Rá kell jönnöd, mekkora a fejedben lévő zűrzavar, túlgondolhatsz dolgokat, vagy olyasmit is kitalálsz, ami a valóságban nem is létezik. Próbáld meg az elméd lecsendesíteni, ha teheted, meditálj vagy sétálj a nyugalmat árasztó erdőben, parkban, vízparton, így hallhatod meg ismét a magasabb én hangját. A problémákra a válaszokat a lelked sugallja, figyelj az ösztönökre, a belső hangokra. Figyelj tudatosan a gondolatokra, és állítsd le, mielőtt elhatalmasodnak rajtad. Amikor jön egy kínzó gondolat, végy néhány mély levegőt, és mondj magadban például annyit: „lenyugszom, elcsendesítem az elmét”. Minél többször figyelsz fel a zavaró gondolatokra, annál gyorsabban szabadulhatsz meg a valós vagy kreált problémáktól is.

Ezt üzeni az ötödik spirituális szimbólum

A szimbólum üzenete szerint érdemes lenne meghúznod néhány határt az életedben, mert úgy tűnik, kicsit szétszórt lettél az utóbbi időben. Próbálj elsősorban arra figyelni, amit igazán szeretnél megvalósítani az életedben. Legyen az egyetlen cél, és amikor teljesítetted, akkor tűzd ki a következőt. Túlzottan sokat vállaltál magadra, az energiákat szétszórod, ezért nem boldogulsz az előrejutásban. Előbb felelősséggel járj végig egy utat, amíg nem érsz célba, addig ne is gondolkodj a következőn. Csak ezen az egyetlen ösvényen megtett lépésekre fókuszálj. Tégy egy kis rendet a fejedben és persze magad körül is. A hétvége ideális lehetőséget kínálhat a takarításra. A tisztaság magad körül pontosan olyan fontos, mint a letisztult gondolatok.

Ez a hatodik szimbólum spirituális üzenete

A hatodik szimbólum spirituális üzenete értelmében engedd el, amit annyira szeretnél megvalósítani. Engedd meg, hogy az univerzum rendezze innentől a maga rendje és módja szerint. A görcsös erőlködés és ragaszkodás nem segít, hogy a vágyaid teljesülhessenek. Egyszerűen ajánld fel az égieknek a problémát vagy a vágyadat, lépj hátra, és engedd meg, hogy történjen minden úgy és akkor, amikor annak be kell következnie. A siettetéssel inkább csak lassítod a természetes folyamatokat, magadat sodrod ördögi körbe, egyre feszültebb és idegesebb leszel. Ne hozz mostanában könnyelmű vagy elsietett döntéseket, nincs még itt a változtatás ideje. De előbb megtörténhet, mint számítasz rá, ha a maga útjára engeded.

