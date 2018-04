Ez a 4 csillagjegy nagyon bátran kezdeményez

A Skorpió a csábítás mestere

A Skorpió a legtitokzatosabb, a legmisztikusabb csillagjegy. Nagyon szívesen csábít és flörtöl, amikor meg akar szerezni, nagyon állhatatos, kitartó, mindent megtesz a sikerét. Nem tolakodóan és nem is rámenősen csábít, egyszerűen felejthetetlenné akar válni. Arra törekszik, hogy a a róla alkotott első benyomásod a lehető legemlékezetesebb legyen, hogy képtelen légy ne rá gondolni a találkozást követően. Ott akar motoszkálni a gondolataidban mint lehetséges új szerelem és társ, hogy amikor újra jelentkezik, ne tudj nemet mondani a randevúra. Ő pontosan ezért kezdeményez, és teszi meg az első, szerinte legfontosabb lépést.

A Kos tudja, mit akar

A Kos határozott, magabiztos típus, pontosan tudja, mit és persze kit akar megszerezni magának. Attól sem fél, hogy kimutassa a szimpátiáját és megtegye az első és igencsak lehengerlő lépést. Nagyon meggyőző csillagjegy, aki a visszautasítást csöppet sem viseli jól. Rámenős ugyan, de szerethetően az, és nagyon bátran közelít feléd. Neki valódi kihívás a hódítás, ezért hagyd, hadd udvaroljon minél hosszabban. Kifejezetten optimista típus, és van is mire annak lennie, hiszen magában pontosan tudja, képtelenség ellenállni a bókjainak. Akkor kéri el a telefonszámodat, ha komolyak a szándékai.

A Bak a szándékai a legkomolyabbak

A Bak már az első találkozást, az ismerkedést követően is olyan benyomást tesz rád, hogy az ő szándékai nagyon komolyak. Ez még akkor is igaz, ha eleinte úgy érzed, csak viccel veled. Meglehetősen határozott az elképzelése a tökéletes társról, ezért, ha benned meglátja az igazit, kétszer olyan elszántan próbálja a figyelmedet magára hívni. Mindent bevet, hogy mély nyomokat hagyjon benned, hogy te is úgy érzed, ő a másik feled, a lelki társad. Bátor lépéseket tesz, hogy elnyerje a szíved. Az alapvetően visszafogott Bak ilyenkor a lelkét is képes átadni neked.

Az Oroszlán a legkezdeményezőbb csillagjegy

Az Oroszlán bámulatosan magabiztos, olyan határozott a fellépése, hogy képtelenség őt visszautasítani. Jobb, ha meg sem próbálod. Pontosan tudja, melyik oldala a legértékesebb, a legvonzóbb, a legellenállhatatlanabb. Könnyedén magára irányítja a figyelmet, a megjelenése elbűvölő, már a belépője is rendkívül hatásos. Ha észrevett téged, és tetszel neki, nagyon bátran közelít és lehengerlően viselkedik. A szerénységet nem ismeri, de nem is állna jól neki. Az első találkozáson még nem sok mindent árul el magáról, ennek ellenére pontosan emlékezni fogsz rá, és pontosan tudod, övé az ismeretlen telefonszám, amelyről felhív, hogy randira invitáljon.

